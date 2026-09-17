El coste laboral en Navarra aumenta un 2,3% en el segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo de 2025

PAMPLONA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El coste laboral de las empresas por cada persona trabajadora y mes en Navarra en el segundo trimestre de 2026 se sitúa en 3.610,65 euros, lo que supone una variación del 2,3% respecto al mismo periodo del año anterior.

Según han indicado desde el Instituto de Estadística de Navarra, por comunidades, Navarra supera en 222.50 euros el coste de la media nacional y se sitúa como el cuarto más alto entre las comunidades, después de la Comunidad de Madrid (4.045,37 euros), País Vasco (3.742,91 euros) y Cataluña (3.719,56 euros), mientras que Extremadura tiene el coste más bajo, con 2.750,27 euros por persona trabajadora.

Del coste laboral total de Navarra, 2.665,38 euros corresponden a Costes Salariales, con un aumento del 2,2% respecto al mismo periodo del año anterior, y 945,27 euros a Otros Costes, un 2,7% más que en el mismo periodo de 2025.

El coste laboral por hora de trabajo efectiva aumenta un 3,6% respecto al mismo trimestre del año anterior y se sitúa en 28,92 euros.

En el conjunto de España, el coste laboral de las empresas se sitúa en 3.388,15 euros (4%), el coste salarial es de 2.512,68 (4%) y los otros costes se sitúan en 875,47 euros (4,2%).

En cuanto a sectores de actividad, el coste laboral total por cada persona trabajadora y mes en Navarra más elevado se registra en la Industria, con un ascenso del 2,2%. El coste de la Construcción sube un 0,2% y el de los Servicios un 2,5%.

JORNADA LABORAL

Respecto a la jornada laboral media en Navarra, las horas pactadas por cada mes para el conjunto de las personas trabajadoras es de 148,5 horas. De estas, 124,9 son horas efectivas y el resto son horas no trabajadas.

En el conjunto de España, la media de horas pactadas es 151,4. De estas horas, 129,4 son efectivas y el resto no trabajadas.