Las cremaciones suponen el 84% de los servicios funerarios en el cementerio de Pamplona en los nueve primeros meses

Cementerio de Pamplona. - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA

PAMPLONA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cementerio municipal de San José, en Pamplona, ha realizado en los nueve primeros meses del año un total de 2.411 servicios funerarios. Un año más, las cremaciones suponen el servicio más demandado por la ciudadanía. Se han ejecutado hasta el 30 de septiembre 2.034, un 84,36% del total. El año 2025 se cerró con 3.068 servicios funerarios llevados a cabo, de los que 2.591, un 84,45%, fueron cremaciones.

En los nueve primeros meses del año, se han llevado a cabo 231 inhumaciones en nichos (9,6% del total), 129 en panteones (5,4%) y 17 enterramientos en tierra (0,7%). Las cifras porcentuales son similares a las registradas durante todo el año pasado. Entre enero y diciembre de 2025 se realizaron 306 inhumaciones en nichos (10% de los servicios totales), 153 en panteones (5% del total) y 18 en tierra (un 0,6%).

Hasta el lunes 2 de noviembre, tras la festividad de Todos los Santos, el cementerio está abierto de 8 horas de la mañana a 18.30 horas de la tarde. La puerta principal cierra a las 19 horas. A partir del martes 3 de noviembre, el cementerio cambiará de horario. Se mantiene la apertura a las 8, pero se cerrará una hora antes. La puerta principal se cerrará a las 18 horas y el resto de puertas, a las 17.30 horas. Este horario se mantendrá hasta el próximo 31 de marzo.

Durante el último año, el cementerio de San José ha continuado con mejoras parciales del pavimento del camposanto y ha renovado las puertas y la accesibilidad al recinto en la entrada por Casa Urra que lleva a la zona de panteones y al mausoleo de Pablo Sarasate. Asimismo, el pasado verano se aprobó una instrucción municipal sobre requisitos ambientales y técnicos para féretros destinados a cremación. Se busca prevenir que los féretros que se introducen en el horno crematorio tengan componentes incompatibles o susceptibles de incrementar innecesariamente las emisiones contaminantes a la atmósfera, según ha informado el Ayuntamiento.

ACCESO LIBRE AL ENTORNO DEL CEMENTERIO

Policía Municipal reforzará su presencia en el entorno del cementerio este próximo fin de semana, con motivo de la festividad de Todos los Santos, para controlar los accesos a la zona y la circulación de vehículos. Se reservarán veinte plazas en la franja de aparcamiento más cercana al edificio del cementerio para facilitar tanto el estacionamiento de vehículos profesionales relacionados con actividades propias (floristerías, marmolistas...) como el acceso a familiares directos de enterramientos o incineraciones que tengan lugar hasta el domingo.

El acceso al resto de la zona de entrada principal y edificio de incineraciones será libre. En el momento en el que desde Policía Municipal se detecte que quedan pocos espacios de aparcamiento, se cerrará el acceso a esa zona, permitiendo únicamente acceso a vehículos que trasladen a personas con movilidad reducida y que lo acrediten con tarjeta habilitante de PMR o si se lleva personas con limitaciones observables de movilidad. Se recuerda que el viernes durante todo el día y el sábado por la mañana funciona la zona naranja de estacionamiento, con la primera hora libre de pago.

El acceso al resto de estacionamientos perimetrales del cementerio también será libre, salvo que se generen problemas de circulación o estacionamiento, en cuyo caso se cerrarán las entradas desde la rotonda de Biurdana y desde la avenida de Navarra. En esos puntos de cierre ocasional, se dejará pasar a taxis, conducciones funerarias (vehículo funerario y acompañantes) y personas con tarjeta PMR.

Se podrá acceder a la Ciudad Deportiva San Jorge como en cualquier otro momento del año, salvo que desde Policía Municipal se detecten problemas de circulación o imposibilidad de aparcar para las personas usuarias. En ese caso, se cortarán los accesos. Asimismo, para ordenar los accesos al cementerio desde el puente de Miluce, el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre permanecerá cortado al tráfico el vial existente en sentido hacia en camposanto.