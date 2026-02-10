Cristina Ibarrola y dos militantes de base, candidatos a encabezar la lista de UPN en las elecciones forales

Archivo - La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

El Consejo Político del partido decide el viernes quién es su candidato PAMPLONA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, y los militantes de base Juan Ángel García Roig y Diego Calderón Fernández han presentado su candidatura para encabezar la lista de UPN en las próximas elecciones al Parlamento de Navarra.

Ibarrola, tal y como se hizo público, formalizó su candidatura el pasado viernes. Este martes, finalizado el plazo, UPN ha informado en una nota de que también han registrado su candidatura Juan Ángel García Roig y Diego Calderón Fernández. El primero es afiliado de Estella y el segundo, de Alsasua.

El Consejo Político de UPN decidirá este viernes quién encabezará su candidatura de entre las personas que optan al cargo.

Los estatutos del partido recogen que es competencia del Consejo Político, el máximo órgano del partido entre congresos, tomar la decisión.