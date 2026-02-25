Cristina Massuh, del restaurante Caleña, de Ávila, gana el IV Concurso de España de Pincho de Verdura de Tudela

Cristina Massuh, del restaurante Caleña, de Ávila, ganadora del IV Concurso de España de Pincho de Verdura de Tudela - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La chef Cristina Massuh Coello, del restaurante Caleña, de Ávila, ha resultado ganadora del primer premio del IV Concurso de España de Pincho de Verdura de Tudela por su propuesta 'KatsuCardo Sando', dotado con un premio en metálico de 3.500 euros.

El segundo puesto, dotado con 1.500 euros, fue para Verónica Montespiér Foti, del restaurante La Huerta de Chicha, de Pamplona, gracias a su creación 'Borraja 360'.

Por su parte, el cocinero Mauro Milagro González, del espacio gastronómico La Catedral de Tudela, consiguió el tercer puesto (1.000 euros) en la clasificación general, además del premio al mejor pincho local, dotado con 500 euros.

El concurso se desarrolló durante la mañana en el Tudela Green Temple-San Nicolás. Por la tarde, el mismo espacio acogió la lectura del fallo del jurado y la entrega de premios en un acto presentado por el periodista tudelano Joaquim Torrents.

El jurado estuvo integrado por Aitzol Zugasti Arizmendi (A-Z Gastronomic), Javi Antoja (Montagud), Ignacio Echapresto (Venta Moncalvillo), Martín Iturri (La Cuchara de Martín) y Julen Baz (Garena).

Completaron la nómina de participantes Julen Pérez Cuadrado (restaurante Kiska, de Ermua); José Ignacio Gordo (Aromas de Rioja by Zenit, de Calahorra); Saúl Barquilla (Alejandro Serrano, de Miranda de Ebro); Mario Embum Urdániz (Iruña, de Tudela); Ariel Munguía Martínez (Canfranc Estación, de Canfranc); Elías Calvo (El Cachirulo, de Zaragoza); y Luis Vicente Zaldívar (GastroSitio El Escondite, de Zaragoza).