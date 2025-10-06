CSIF acudirá a la vía judicial si Educación "mantiene silencio administrativo" ante los recursos contra "recortes" en FP

PAMPLONA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado este lunes que "procederemos con firmeza por la vía judicial ante el Tribunal Contencioso-Administrativo de Navarra" si el Departamento de Educación del Gobierno foral "no responde positivamente" o "se mantiene en silencio administrativo" ante los recursos presentados "contra la decisión del Departamento de reducir a una única hora lectiva por línea de ciclo la tutoría en la FP Dual".

Según han indicado en un comunicado, durante el curso 2024/2025, CSIF, "sindicato más representativo de la función pública, ha estado presente en los centros de Formación Profesional de Navarra, escuchando al profesorado, recogiendo sus inquietudes y explicando en persona las acciones emprendidas".

"Hemos visitado centros como CIP Huarte, CIP María Ana Sanz, CIP Donapea, IIP y Centro Integrado Donibane, y seguiremos recorriendo todos los centros de FP para defender lo que otros han ignorado. Fruto de este compromiso, CSIF ha presentado dos recursos formales contra la decisión del Departamento de Educación de reducir a una única hora lectiva por línea de ciclo la tutoría en la FP Dual. Estamos a la espera de la contestación al primer recurso, presentado a finales del curso 2024/2025", han subrayado.

Según han remarcado, "nuestro objetivo es claro: tumbar los recortes del consejero Gimeno en los tribunales y defender con firmeza los derechos del profesorado de FP de Navarra".

"La situación en Navarra es especialmente grave si la comparamos con otras comunidades donde CSIF lidera la defensa de la FP. En Castilla y León, los docentes de FP Dual reciben entre 4 y 8 horas lectivas por ciclo, según el número de alumnos. En Asturias, entre 4 y 6 horas por grupo. En Aragón, entre 2 y 6 horas por ciclo, además de contar con un coordinador general con horas asignadas. En Navarra, se asigna solo una hora por línea de ciclo, sin tener en cuenta el número de alumnos ni la carga real de trabajo", han manifestado.

Esta "diferencia", han apuntado, "convierte al profesorado navarro en docentes de segunda y demuestra que el modelo implantado aquí no reconoce ni respeta el esfuerzo de los profesionales de FP".

Ante la convocatoria de huelga por parte de Steilas, CCOO, LAB y ELA, desde CSIF han criticado que "hemos sido excluidos de la misma". Esta decisión, a su juicio, "es injusta y responde a intereses sindicales que no representan al profesorado de FP".

"Al mismo tiempo, los sindicatos Afapna, ANPE y UGT, firmantes del mal llamado 'pacto por la equidad y calidad del sistema educativo', han ignorado sistemáticamente las necesidades reales de la FP en Navarra. Mientras otros se limitan a criticar sin actuar, nosotros hemos iniciado el camino legal para exigir soluciones reales y urgentes", han añadido.

Desde CSIF "entendemos la preocupación del profesorado de Formación Profesional en Navarra y, por ello, estaremos presentes en los centros durante las próximas semanas para escuchar sus inquietudes, darles voz y conocer de primera mano qué medidas, además de las judiciales, desean impulsar".

"Nuestro objetivo es construir respuestas consensuadas, donde todas las opciones estén sobre la mesa -incluida la convocatoria de huelga por parte de CSIF- si así lo decide el colectivo. Creemos que lo esencial es estar al lado de los profesionales, acompañarlos en este momento clave y contribuir a que sus demandas sean atendidas con seriedad, respeto y compromiso", han subrayado, tras exigir "una dotación horaria justa, proporcional al número de alumnos, como ya ocurre en otras comunidades".