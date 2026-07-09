El cuarteto Maskak, el saxofinista David Yanguas y los Txistularis de Tudela, próximas citas de Kultur

Archivo - Maskak actuará este viernes 10 de julio en la Herriko Plaza de Abaurrea Alta. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El programa estival Kultur 2026, organizado por la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, ofrece tres nuevos espectáculos entre el viernes 10 y el domingo 12 de julio.

El inicio de la oferta de esta semana se situará en el Pirineo el viernes 10 de julio, a las 20 horas, momento en el que la Herriko Plaza de Abaurrea Alta se transformará con la llegada del cuarteto Maskak. Procedentes de Itsasu, esta formación presentará las canciones de su último trabajo discográfico, titulado 'Zikikloa'. El directo del grupo se caracteriza por "entrelazar con destreza elementos del pop, el rock y las bases electrónicas, dando forma a atmósferas envolventes que transitan entre la energía y la melancolía, sirviendo como vehículo para letras cantadas íntegramente en euskera que reflexionan abiertamente sobre las vivencias personales y la salud mental en la juventud actual".

El contraste estilístico llegará el sábado 11 de julio a las 21 horas en la Plaza de los Fueros de Cascante de la mano de David Yanguas. El saxofonista y compositor presentará en su tierra su primer trabajo de estudio, 'De norte a sur', en un quinteto que integra bajo, batería, guitarra y piano. "Las texturas de este concierto se inspiran directamente en el flamenco, pero se abren con frescura hacia el universo del jazz, tejiendo líneas melódicas independientes para cada instrumento que rinden un homenaje íntimo y lleno de calidez a los paisajes de la infancia del autor y a las personas que lo acompañaron en su camino", señalan desde el Gobierno de Navarra.

Este fin de semana de programación concluirá el domingo 12 de julio a las 12 horas en la Plaza de Abárzuza con la actuación de los Txistularis de Tudela y su espectáculo itinerante 'Musicalle ¡Músicas del Mundo'. La veterana agrupación ribera propone "romper los límites habituales" del txistu y el silbote acompañándolos de violones, guitarra, chelo, bombardino, flauta, voz y cajón. Su intervención consistirá en un viaje global integrado por unas veinte canciones de diversas épocas y géneros, donde la música renacentista y los temas de los años 60 conviven con el folklore de Irlanda, Gales, México, Finlandia o Italia, todo ello hilado en directo por un presentador encargado de poner en contexto histórico y geográfico cada pieza ante el público.