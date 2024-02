Cuatro graduados de la Universidad de Navarra logran una de las 340 plazas ofertadas en el examen FIR

PAMPLONA, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cuatro graduados en Farmacia por la Universidad de Navarra han obtenido una de las 340 plazas que el Ministerio de Sanidad ha ofertado este año en el examen de Farmacéutico Interno Residente (FIR). Además, dos de ellos se sitúan entre los 100 primeros puestos. Son Kevin Sainz, natural de Rincón de Soto, con el número 31, y Francisco de Borja Tellez, de Getxo, en el 78. Les siguen Ángela Díaz (Pamplona, 135) y Leire María Górriz (Zizur Mayor, 176).

En esta edición se presentaron al examen un total de 1.559 candidatos. "La verdad es que al principio no sabía muy bien hacia dónde orientarme, pero hice las estancias tuteladas en el Hospital Universitario de Navarra y me gustaron tanto que vi que era a lo que me quería dedicar", confiesa Kevin Sainz, que se encuentra cursando a la vez 4º del Grado en Química en la Universidad.

En cuanto a la especialidad, por tanto, lo tiene claro: "Creo que la farmacia hospitalaria es la especialidad más explosiva del farmacéutico y creo que la que mejor refleja su trabajo en el día a día".

Por su parte, Francisco de Borja asegura que se presentó al FIR para ampliar posibilidades laborales: "Al final, voy a tener la oportunidad de estar cuatro años más formándome y abriendo otros horizontes en los que poder trabajar después". "De primeras, después de estar los últimos meses preparando el examen, la especialidad que más me llama es análisis clínico, aunque aprovecharé estas semanas para visitar hospitales y participar en sesiones formativas para decidir definitivamente", añade.