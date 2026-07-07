Cuatro heridos por contusiones en el primer encierro de las fiestas de San Fermín

Primer encierro de los Sanfermines de 2026 - EDUARDO SANZ - EUROPA PRESS

PAMPLONA 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer encierro de las fiestas de San Fermín de 2026, protagonizado por los toros de Fuente Ymbro, han dejado un balance de cuatro heridos, todos ellos por contusiones.

Según las primeras informaciones, una de las solicitudes de asistencia se ha recibido a la altura de la zona del Mercado, en Santo Domingo. Se trata de una contusión craneal. Otra de las solicitudes de traslado, debido a una contusión sin deformidad en pierna, se ha recibido desde el tramo de Espoz y Mina.

La tercera solicitud es otra contusión sin deformidad en pierna, en esta ocasión solicitada desde la zona de Telefónica. Estos tres heridos serán trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

La última de las cuatro solicitudes de asistencia se ha recibido desde el interior de la plaza de toros. Se trata de una contusión con deformidad que se atenderá en el lugar, por lo que no requiere traslado.