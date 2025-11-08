Cuatro personas heridas tras colisionar un coche y un camión en Tudela

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración la madrugada de este sábado tras colisionar un coche y un camión en el polígono industrial Montes del Cierzo de Tudela.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 04.16 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Tudela, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de Seguridad Vial de la Policía Foral.

El siniestro se ha producido en el polígono industrial Montes del Cierzo de Tudela, cuando el coche, en el que viajaban cuatro personas, ha colisionado con un camión en circunstancias que investiga la Policía Foral.

Los servicios de emergencia han trasladado a las cuatro personas que viajaban en el turismo al Hospital Reina Sofía de Tudela. La ambulancia medicalizada ha trasladado a una mujer de 28 años, que sufre politraumatismos con pronóstico reservado. El resto de traslados se han producido en ambulancia de soporte vital básico. Los trasladados son un varón de 33 años, que sufre un trauma torácico con pronóstico reservado; un varón de 69 años, con trauma en codo (reservado); y un varón de 22 años, con policontusiones (reservado).

Efectivos de la brigada de Atestados de la Policía Foral de la comisaría de Tudela instruyen las diligencias del Siniestro.