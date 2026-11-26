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PAMPLONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración la mañana de este jueves tras una colisión por alcance entre dos vehículos en la carretera NA-2410, en Olazagutía.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 6.30 horas y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de Bomberos del parque de Alsasua, al equipo médico de la zona, tres ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Guardia Civil, según ha informado el Gobierno de Navarra.

El siniestro se ha registrado a la altura del punto kilométrico 32 de la carretera NA-2410 (Barranca), en el término municipal de Olazagutía, cuando han colisionado dos vehículos en una rotonda.

Los servicios de emergencia han trasladado a cuatro personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, en las ambulancias de soporte vital básico. Se trata de un varón de 46 años que sufre policontusiones, un varón de 24 años con una contusión en pierna, un varón de 43 años con contusiones en hombro y pierna y una mujer de 39 años con policontusiones, todos ellos con pronóstico reservado.

Agentes de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.