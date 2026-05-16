Cuatro personas trasladadas tras colisionar dos vehículos en San Adrián

Uno de los vehículos accidentados ha quedado volcado sobre el techo. - Bomberos de Navarra

PAMPLONA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración la tarde de este sábado tras una colisión lateral entre dos vehículos a la altura del punto kilométrico 1,1 de la carretera NA-6531, en San Adrián. Uno de los vehículos siniestrados ha quedado volcado sobre el techo.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 18.07 horas del sábado y ha movilizado al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Lodosa, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Local y de la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, la ambulancia medicalizada ha trasladado a una mujer de 62 años al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona, donde ha quedado ingresada con politraumatismos de carácter grave.

Por otra parte, las dos ambulancias básicas han trasladado al Hospital García de Orcoyen, en Estella, a los otros tres heridos. Se trata de un varón de 61 años con politraumatismos de carácter reservado, un varón de 22 con policontusiones leves y una mujer de 22 con una contusión torácica de carácter reservado.

Efectivos de la Policía Foral investigan las causas e instruyen las diligencias del siniestro.