Culmina la mejora integral de la NA-7008 entre Villatuerta y Grocin para "reforzar la seguridad vial"

Vista aérea de las obras de la NA-7008. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral, a través de la Dirección General de Obras Públicas, ha finalizado las obras de mejora de la carretera local NA-7008, en el tramo comprendido entre Villatuerta y Grocin, entre los puntos kilométricos 0 y 2,500. La actuación, que ha contado con una inversión de 440.000 euros, ha permitido mejorar las condiciones de circulación y seguridad vial mediante la ampliación de la plataforma, la mejora de las rasantes y la ejecución de nuevas cunetas pisables.

La intervención ha permitido ampliar y mejorar la calzada para facilitar el cruce de vehículos y reforzar la seguridad vial a lo largo de 2,5 kilómetros, además de sanear las zonas más inestables del firme y mejorar su durabilidad. Asimismo, ha detallado el Gobierno, se ha renovado el sistema de drenaje mediante la construcción de cunetas pisables de hormigón, nuevas arquetas y aletas para encauzar las aguas, así como pasos salvacunetas y accesos a fincas.

En el marco de las obras se han realizado trabajos de excavación y saneo del terreno, ampliación de la plataforma y ejecución de una nueva berma lateral. La actuación ha incluido también la ejecución de cunetas pisables de hormigón de 1,20 metros de anchura. Finalmente, se han corregido las deficiencias en el firme y renovado la señalización horizontal mediante marcas viales longitudinales, cabreados y símbolos.