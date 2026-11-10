Culmina el traspaso al Gobierno de Navarra de los 40 km de la autopista AP-68 que discurren por el territorio foral

PAMPLONA 10 Nov. (EUROPA PRESS) - Este miércoles, 11 de noviembre, el Gobierno de Navarra culmina el proceso de traspaso de titularidad y gestión del tramo de la autopista AP-68 que discurre por su territorio. Se trata de un recorrido de 39,5 kilómetros que se divide en dos segmentos ajustados a los límites autonómicos afectados.

El Gobierno de Navarra conforme a las competencias sobre la autopista AP-68 que se le atribuyeron en virtud del Real Decreto 1230/2025, de 23 de diciembre, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad foral en materia de carreteras, recibió su titularidad incluidas las instalaciones asociadas y ahora se asume las competencias de su gestión sobre dichos tramos de la vía por la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Departamento de Cohesión Territorial, según ha informado el Ejecutivo.

Desde este miércoles, y una vez finalizada la concesión estatal vigente para la explotación de la AP-68, Navarra asume, en su territorio, las actividades relacionadas con el mantenimiento y la conservación.

Como novedad, a partir del 11 de noviembre, se elimina el pago de los peajes en el tramo navarro de la AP-68 y por tanto, las barreras de las instalaciones quedarán levantadas en territorio foral.

Se ha establecido señalética específica para que los vehículos adapten su conducción a la nueva situación, ha añadido el Ejecutivo foral.

Será así, al menos, mientras se adapta la normativa prevista.