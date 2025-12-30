Cultura abre el proceso de participación pública del Plan Estratégico de Arqueología de Navarra

Imagen de un yacimiento arqueológico - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana ha abierto el proceso de participación pública del Plan Estratégico de Arqueología de Navarra (PEAN), un documento llamado a definir el marco de actuación, las prioridades y las líneas estratégicas de la política arqueológica en la Comunidad foral para los próximos años.

El proceso participativo se canaliza a través del portal 'Participa Navarra', con el objetivo de recabar aportaciones de profesionales del sector, entidades locales, comunidad científica y ciudadanía interesada, reforzando así un modelo de gobernanza cultural basado en la transparencia, la corresponsabilidad y la escucha activa.

El Plan Estratégico de Arqueología de Navarra se concibe como "un documento de acción global sobre el patrimonio arqueológico, elaborado a partir de un diagnóstico integral e histórico, que actúa como instrumento de planificación y hoja de ruta de las actuaciones en materia de arqueología en Navarra".

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana es "consciente" del "impulso que está experimentando la arqueología en los últimos años, lo que hace necesaria la definición de un Plan Estratégico que permita ordenar, adaptar y mejorar el modelo existente, en consonancia con las transformaciones sociales y culturales".

El PEAN "formula un propósito y una visión a largo plazo, reclamando nuevos modelos de ordenación, intervención y gestión del patrimonio arqueológico". Se presenta como "un instrumento de dirección y cambio que, mediante la definición de objetivos y orientaciones estratégicas, articula programas de actuación y acciones concretas".

Su marco temporal abarca el periodo 2024-2036, un horizonte de 12 años que "permite poner en marcha las líneas de acción previstas, realizar un seguimiento continuado de su implantación y evaluar los resultados obtenidos en relación con los objetivos planteados".

OCHO EJES ESTRATÉGICOS Y UN EJE TRANSVERSAL

El Plan aborda "de manera integral" aspectos "clave" como la investigación arqueológica, la protección y conservación del patrimonio, la gestión de las intervenciones vinculadas a obras públicas y privadas, la catalogación y difusión de los bienes arqueológicos, así como el reconocimiento y la profesionalización del sector.

En este contexto, se incorpora una propuesta de Plan de Acción, estructurada en ocho ejes estratégicos y un eje transversal, alineados con las competencias de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, en los que se definen objetivos, líneas de actuación y orientaciones estratégicas que sentarán las bases de la arqueología navarra de los próximos años.

El Plan de Acción apuesta por "una planificación estructurada, evaluable y calendarizada, reforzando la coordinación entre la Administración foral, las entidades locales, los equipos profesionales y otros agentes implicados".

La apertura del proceso de participación pública se produce tras un trabajo previo de análisis y reflexión desarrollado a lo largo de los últimos cuatro años por el Servicio de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana, y que tuvo un "hito relevante" en la jornada técnica celebrada en el mes de septiembre con agentes del ámbito arqueológico.

En dicho encuentro se compartieron diagnósticos y se identificaron retos estructurales del sector, cuyas aportaciones han servido como base para la elaboración del documento que ahora se somete al proceso de participación.

A través de este proceso participativo, el Gobierno de Navarra busca "enriquecer el contenido del Plan, incorporar distintas miradas y consolidar un documento estratégico que permita avanzar hacia un modelo de arqueología sostenible, planificado y plenamente integrado en las políticas culturales y territoriales de la Comunidad foral, sustituyendo un enfoque reactivo por una planificación a medio y largo plazo que refuerce la calidad científica de las actuaciones".

Las personas y entidades interesadas pueden consultar la documentación y realizar sus aportaciones a través del portal Participa Navarra hasta el 15 de febrero de 2026, en el siguiente enlace: https://participa.navarra.es/processes/plan-estrategico-arqu....