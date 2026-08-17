Cultura apoya con 65.000 euros la conservación y restauración del patrimonio mobiliario de Navarra

PAMPLONA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana del Gobierno de Navarra apoya, a través de una convocatoria de ayudas dotada con 65.000 euros, las actuaciones que desarrollen entidades sin ánimo de lucro para promocionar la conservación y restauración de bienes pertenecientes al patrimonio mobiliario de Navarra en el año 2026.

Las bases de la convocatoria establecen que quedarán comprendidos dentro de la misma todos aquellos bienes o conjunto de bienes con carácter y valor histórico, artístico o arqueológico que puedan ser transportados y que, además, no sean estrictamente consustanciales con la estructura de inmuebles, cualquiera que sea su soporte material, según ha explicado el Gobierno foral en una nota.

Las ayudas se pueden solicitar hasta el próximo 4 de septiembre y están destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro con domicilio social en Navarra, que promuevan intervenciones en el ámbito de la Comunidad foral.

La convocatoria subvencionará los estudios previos que permitan la redacción de proyectos de restauración, las intervenciones de revisión y mantenimiento excepcionales, la conservación y restauración de bienes muebles o la reparación y conservación de sus condiciones de seguridad y protección que se desarrollen en este año.

La cuantía de la ayuda concedida para cada intervención será como máximo del 70% del presupuesto aceptado. No se admitirá más de una solicitud por entidad, y ésta se referirá a un único proyecto de intervención en patrimonio mueble. No serán objeto de subvención las actuaciones de difusión y puesta en valor, tales como charlas, visitas guiadas o folletos.

Las solicitudes se presentarán de manera telemática a través del Registro General Electrónico de la Administración de la Comunidad foral de Navarra con fecha límite el 4 de septiembre (inclusive).

Para su valoración, se tendrán en cuenta criterios como el interés del bien desde el punto de vista cultural, la adecuación de la actuación, el grado de urgencia de la intervención en función del estado de conservación del bien, o la incidencia de la intervención sobre elementos específicos de interés patrimonial del bien, teniendo especial atención los bienes situados en zonas con riesgo de despoblación.

El mínimo de puntos exigido para poder acceder a las ayudas será de 60 sobre 100 y como novedad este año, además de la atención a localidades en riesgo e despoblación, la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana podrá proponer la subdivisión en fases de la propuesta o proyecto de intervención con el fin de optimizar el destino de las subvenciones a su fin y las propias disponibilidades presupuestarias. En la pasada edición del programa de ayudas se presentaron un total de 23 proyectos, concediéndose ayuda a 21 de ellos.