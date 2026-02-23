Cultura conoce el avance de las obras de restauración de la iglesia de San Salvador de Sangüesa

Visita el avance de obras en la iglesia de San Salvador de Sangüesa. - UNAI BEROIZ/GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de Cultura - Institución Príncipe de Viana, Ignacio Apezteguía, ha visitado este lunes las obras de adecuación de la iglesia de San Salvador de Sangüesa, acompañado por el ecónomo del Arzobispado de Pamplona y Tudela, Jorge Irurzun, por el alcalde de la localidad, Javier Solozábal, y por otros representantes locales. Se trata de una intervención destinada a la adecuación estructural y funcional del edificio, que afecta especialmente a las cubiertas de la nave y del atrio, que se sustituyen.

La intervención, que se encuentra actualmente en su primera fase, se desarrolla en el marco de un convenio de colaboración e inversión compartida entre el Departamento de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno foral y el Arzobispado de Pamplona y Tudela, firmado en agosto de 2024 con el objetivo de desarrollar el Plan General de Actuación Jacobeo 27 en Bienes de Interés Cultural.

En concreto, esta primera parte de las obras está promovida y financiada por el Arzobispado, con la colaboración técnica de la Dirección General de Cultura. La segunda fase de las obras, que se llevará a cabo durante 2026, contará por su parte con financiación del departamento de Cultura, Deporte y Turismo.

Las obras tienen un presupuesto de 1.299.9000 euros, y la redacción del proyecto ha corrido a cargo de personal técnico de la Sección de Patrimonio Arquitectónico del Servicio de Patrimonio Histórico del Ejecutivo foral. La empresa encargada de la construcción, por su parte, es Construcciones Leache S.L.

IGLESIA DE SAN SALVADOR

La iglesia de San Salvador de Sangüesa, levantada a finales del siglo XIII, es una construcción de estilo gótico, con una nave única rectangular y una cabecera poligonal. Cuenta con una superficie de más de 1.000 metros cuadros, y está cubierta por seis tramos de crucería. Dispone también de un coro alto construido en el siglo XVI, y de dos capillas, la de la Conversión de San Pablo y la de San Sebastián.

En la cabecera de la construcción se erige una imponente torre-dojón, y al norte se apoya sobre lo que pudo ser parte del lienzo de la antigua muralla de la localidad, por lo que se considera que el templo tuvo también en origen un marcado carácter defensivo.

La iglesia fue declarada Bien de Interés Cultural en el año 2001, con la categoría de monumento, junto con sus bienes muebles, compuestos por el retablo mayor, el tríptico de San Antón, su órgano, siete sitiales y su facistol. No mantiene culto sacramental desde el mismo año 2001, cuando fue cerrada al público debido a los problemas estructurales de su interior. En este sentido, el proyecto de restauración actual pretende devolverle precisamente su uso original, ha informado el Gobierno foral.

TRABAJOS EN LA IGLESIA

Los planos del estado actual de la iglesia de San Salvador de Sangüesa, que han sido tomados como base para la elaboración del actual proyecto de restauración, fueron realizados en 2013, por encargo de la Dirección General de Cultura-Institución Príncipe de Viana. En el año 2014, el Laboratorio de Edificación de la Universidad de Navarra realizó por encargo de la Sección de Patrimonio Arquitectónico del Gobierno de Navarra un estudio del terreno sobre el que se apoya la iglesia. Asimismo, también por encargo del Ejecutivo foral, el arquitecto técnico Josetxo Casas, de la empresa de servicios de medición y digitalizado 3D FOVEA S.L., realizó la digitalización en tres dimensiones del edificio, mediante fotogrametría terrestre exterior y fotogrametría aérea con vuelo de dron.

En diciembre de 2024, se realizó también el informe de diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la estructura de la iglesia, a partir de la mencionada digitalización en 3D. Finalmente, el actual proyecto de restauración ha sido redactado por Julia Erro, arquitecta de la Sección de Patrimonio Arquitectónico de la Dirección General de Cultura, con la colaboración de Alicia Huarte, también arquitecta de la Sección.