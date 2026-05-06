Cultura destina 470.000 euros para subvencionar actividades de de las entidades privadas sin ánimo de lucro

PAMPLONA 6 May. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Cultura del Gobierno de Navarra ha publicado, recientemente en el BON, la convocatoria de ayudas para sostener las estructuras culturales de entidades relevantes del tercer sector del ámbito de las artes escénicas y musicales, como su programa integral de actividades. El Departamento otorgará un total de 470.000 euros para la convocatoria cuyo plazo de solicitud permanecerá abierto hasta el próximo 1 de junio.

Podrán acogerse a estas ayudas las entidades privadas sin ánimo de lucro, con domicilio social y fiscal en Navarra, que tengan por objeto promover y desarrollar una programación cultural en artes escénicas y musicales y tener un ámbito de actuación que exceda la Comunidad Foral de Navarra. La programación podrá incluir actividades que se hayan desarrollado desde octubre de 2025 o se desarrollen hasta el mes de 25 de octubre de 2026. Dicha programación deberá contar con un presupuesto aceptado superior a 80.000 euros. Además, será necesario programar un mínimo de 4 actividades en localidades navarras de menos de 40.000 habitantes, detallan en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Quienes deseen acogerse a estas ayudas deberán presentar la solicitud de modo telemático a través de la ficha de trámite de www.navarra.es. En la petición se deberá adjuntar la descripción detallada de las acciones a realizar, así como el presupuesto total. El Departamento subvencionará, entre otros aspectos, los costes salariales del personal contratado, del personal artístico, gastos de alojamiento, manutención y desplazamiento o los gastos de difusión y comercialización de las actividades. La subvención no superará en ningún caso el 70% del presupuesto aceptado ni será superior a 80.000 euros.