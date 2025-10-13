Cultura se suma a la celebración del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial 2025

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Navarra, a través de la Dirección General de Cultura - Institución Príncipe de Viana, se suma a la celebración del Día Internacional del Patrimonio Cultural Inmaterial, que tendrá lugar el próximo 17 de octubre. La fecha fue escogida por la UNESCO en la 42ª sesión de su Conferencia General, llevada a cabo en noviembre del pasado 2023, y en esta segunda celebración de la efeméride el lema escogido ha sido 'El patrimonio vivo es la memoria de las comunidades, su resiliencia y los saberes que pasan de generación en generación'.

En este marco, desde el Servicio de Museos se ha organizado una programación destinada a visibilizar la diversidad y la riqueza del patrimonio vivo. En concreto, la oferta de eventos y actividades previstas este 2025 se concentra en los días 16 y 17 de octubre, con la emisión de una película en la Filmoteca de Navarra, de un lado, y con una conferencia en el Museo de Navarra, de otro.

Así, el próximo jueves 16 de octubre, la Filmoteca acogerá la emisión a las 19.30 horas de la película 'La mirada oculta. Cristina García Rodero', dedicada a la figura de esta fotógrafa Premio Nacional de Fotografía y Medalla al Mérito en las Bellas Artes, y pionera en España en la plasmación mediante imágenes de las fiestas, ritos y celebraciones de distintas comunidades. Se contará además con la asistencia de la directora del film, Carlota Nelson, con la que se mantendrá un coloquio sobre este proyecto después de su proyección.

Al día siguiente, viernes 17 de octubre, a las 19 horas, se organizará en el salón de actos del Museo de Navarra la conferencia 'Antes, ahora, mañana. Un diálogo con lo visible e intangible desde la fotografía'. El evento estará a cargo de la fotógrafa Carmenchu Alemán, que reflexionará a través de sus dos trabajos más representativos ('Invierno Profano' e 'Hispania Sacra') sobre cómo se interna la fotografía en la construcción de las huellas visibles de lo intangible.

Con estas dos actividades, se pretende sensibilizar a la ciudadanía sobre su papel preeminente en la salvaguardia y transmisión de su patrimonio cultural, así como impulsar a personas y comunidades a reivindicar su legado como parte de sus derechos culturales, ha informado el Gobierno foral.

PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL

De acuerdo a la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, el patrimonio cultural inmaterial es aquel que comprende "tradiciones o expresiones vivas, heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes, como tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativos a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional".

En concreto en Navarra, hay actualmente nueve manifestaciones que han alcanzado la consideración de Bienes de Interés Cultural Inmaterial: el Carnaval de Lantz, el Carnaval de Ituren y Zubieta, el Tributo de las Tres Vacas, los Bolantes de Valcarlos-Luzaideko Bolantak, el Paloteado de Cortes, el Bertsolarismo, el juego de laxoa, la jota y el Cuerpo de Ciudad de Pamplona.

La Dirección General de Cultura, a través de su Servicio de Museos, lleva a cabo la documentación, salvaguarda, difusión y promoción de este tipo de patrimonio mediante acciones específicas, como el preinventario y el inventario de estas manifestaciones, la documentación en formato audiovisual, y las subvenciones y convenios con entidades, como la Cátedra de Patrimonio Inmaterial de la UPNA o el programa Cultur Izan. Asimismo, también destaca en este ámbito la actividad del Museo Etnológico de Navarra Julio Caro Baroja.