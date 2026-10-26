El Cupón Fin de Semana de la ONCE reparte en Pamplona 120.000 euros

PAMPLONA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cupón Fin de Semana de la ONCE ha repartido en Pamplona 120.000 euros, en seis cupones agraciados con 20.000 euros cada uno, en el sorteo del sábado 24 de octubre.

Francisco Javier Oquiñena Beroiz es el vendedor de la ONCE que ha realizado la vente desde su quiosco de la calle Miravalles, número 13.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece, todos los sábados y domingos, un premio principal a las cinco cifras y serie de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años consecutivos a un solo cupón. Y premios de 2.000 euros al mes durante 10 años consecutivos, a otros cuatro cupones.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de lotería "social, segura, responsable y solidaria" de la organización que, desde su diseño hasta su comercialización, "implementa controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas".

La organización "mantiene una responsabilidad con la ciudadanía promoviendo una política de juego responsable con los más exigentes sistemas de evaluación y seguimiento definidos por la Asociación Mundial de Loterías y la Asociación Europea de Loterías".

Las loterías "responsables, seguras y sociales" de la ONCE se comercializan por los más de 21.400 vendedores de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.