Curiel celebra el I Plan de Convivencia de Pamplona, una "exigencia" del PSN que "se ha visto cumplida"

Archivo - La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, en una imagen de archivo - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PSN en el Ayuntamiento de Pamplona, Marina Curiel, ha valorado positivamente el I Plan de Convivencia de Pamplona 2026-2030 'Elkar bizi/Convivir', que "fue una exigencia del propio Partido Socialista y que ya se ha visto cumplida" por parte del equipo de Gobierno municipal.

En declaraciones a los medios de comunicación después de la presentación del plan por parte del equipo de Gobierno, Curiel ha afirmado que "es un buen día para Pamplona" porque el plan, que tendrá que refrendarse en un pleno municipal, ha sido aprobado en la Junta de Gobierno del Consistorio pamplonés.

"No nos conformamos en su día con cambiar el alcalde, lo que queríamos era cambiar cómo se estaba haciendo la política municipal de Pamplona, y estamos demostrando que lo estamos consiguiendo", ha indicado.

Según ha destacado, en "el diagnóstico previo que se hizo para hacer el plan, el 82% de los vecinos y vecinas decían que era muy necesario que Pamplona contase con un Plan de Convivencia". "Por tanto, ellos mismos lo han respaldado. A partir de aquí, personalmente me llama la atención que en este caso, UPN y PP, a los que por cierto veo muy nerviosos, hayan dado la espalda a ese 82% de los vecinos y vecinas de Pamplona y hayan dado la espalda a la convivencia en nuestra ciudad", ha apuntado.

Ha añadido Curiel que "Pamplona es una ciudad plural, es una ciudad diversa y es una ciudad que ahora va a tener una hoja de ruta para avanzar en esa pluralidad, en esa diversidad y en los derechos humanos". Es, a su juicio, "un Plan de Convivencia que da la cara y apuesta por seguir trabajando en las políticas de memoria".

"Un Plan de Convivencia que reconoce expresamente el sufrimiento que ETA hizo a nuestra ciudad, que nos hizo a todos y todas, que dejó ese sufrimiento en nuestras calles, en nuestras plazas, en nuestros barrios, y que además dice expresamente y reconoce ese sufrimiento que ETA causó en cargos públicos de este Ayuntamiento, que fueron perseguidos, que fueron señalados e incluso que fueron asesinados por defender la libertad y la democracia", ha dicho. Es, asimismo, un Plan de Convivencia que "da la espalda precisamente a ese aumento de la xenofobia, de la radicalización, de los discursos de odio, del racismo".

Curiel ha afirmado que "cada área tiene su propia partida presupuestaria" para destinar al plan, pero "los presupuestos se están desarrollando, por eso no lo podemos contabilizar". "Es un plan que tiene que ser vivo, entonces en todos los presupuestos debería de haber una partida para el Plan de Convivencia", ha manifestado, tras añadir que "habrá que hilar presupuestariamente cada área", para ver "qué parte reserva al Plan de Convivencia". Y ha defendido que el plan, "como un ente en sí mismo, tenga su propio presupuesto también".

A su juicio, el plan "es una hoja de ruta, es un principio de algo muy importante que se tiene que ver en las calles de Pamplona, tiene que ser un plan de planes, un plan estratégico y un plan operativo". Desde el PSN, ha continuado, "hemos sido parte activa para la elaboración del plan" y "se han recogido nuestras aportaciones". "Ahora vamos a trabajar, a implantarlas en Pamplona, y ojalá dentro de poco podamos notar esa convivencia real, podamos notar cómo vamos viendo que realmente se está frenando ese racismo, esa xenofobia o, siendo más populista, ojalá podamos tener una convivencia real en San Fermín, poder subir Curia sin tener insultos o pues que el Riau-riau vuelva a ser oficial en nuestra ciudad", ha manifestado.

Por otro lado, ha subrayado que "ahora que estamos dentro de una negociación presupuestaria, ya que se ha aprobado este Plan de Convivencia, vamos a proponer que dentro de esos acuerdos políticos que trae la negociación presupuestaria haya un plan para luchar contra los discursos de odio, contra desinformación, de la mano con las personas migrantes, con las asociaciones, para poderles dotar de herramientas para que sepan distinguir las noticias reales de las noticias falsas, y que puedan luchar ellos mismos y que no les utilicen ante situaciones que pueden tener de vulnerabilidad para explotarles".

Preguntada sobre si la aprobación del Plan "despeja el camino" para la aprobación de los Presupuestos municipales, Curiel ha respondido que "tampoco lo despeja". "Nuestra exigencia era que sin Plan de Conveniencia no había presupuestos. El equipo de gobierno ha cumplido, porque el Plan de Convivencia está, y nosotros, evidentemente, también vamos a cumplir. Pero estamos en una negociación presupuestaria exigente. Nuestra voluntad es que Pamplona tenga presupuestos, porque es importante además también incluso para esa convivencia", ha manifestado.

A su juicio, "los presupuestos y la convivencia están muy unidos", aunque "estamos todavía negociando e iremos viendo". "Pero, evidentemente, nosotros sí que queremos que Pamplona tenga presupuestos y la exigencia del plan de convivencia se ha cumplido", ha incidido.