El curso escolar 26-27 comienza en Navarra con 111.771 estudiantes, 75.424 en la red pública y 36.347 en la concertada

Archivo - Imagen de archivo de una clase de un colegio - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026-2027 comienza este viernes en Navarra con un total de 111.771 estudiantes, 75.424 de los cuales están matriculados en la red educativa pública y 36.347 en la red concertada.

En este curso académico las ratios grupo/aula en los centros públicos (número promedio de alumnos que hay por cada clase o grupo en un centro educativo) "continúan bajando en todos los ciclos y etapas educativas".

Así, en este curso 26-27 la ratio grupo/aula en el segundo ciclo de Educación Infantil es de 13,91 estudiantes/aula, frente a los 15,65 del pasado curso 25-26. En educación Primaria esta ratio será de 16,42 alumnos frente a los 17,47 del pasado curso.

En Secundaria habrá un promedio de 23,30 estudiantes por grupo, frente a los 24,01 del curso anterior, y en Bachillerato la ratio será de 25,93, frente a los 26,87 del curso 2025-2026. Además, la ratio media real profesor/alumno con la que se abre el curso en los centros públicos es de 7,03 estudiantes por docente.

Un año más la escuela pública ofrece una enseñanza gratuita a todo su alumnado, incluyendo los libros de texto y los dispositivos digitales necesarios para el desarrollo de las actividades académicas.

Este curso se inicia además con novedades curriculares: una red de transporte escolar gratuita para todo el alumnado con derecho, ampliada con nuevos ramales y líneas, servicio de comedor escolar garantizado durante los 175 días del curso, y la puesta en servicio de nuevas infraestructuras educativas en colegios de Infantil, Primaria y Educación Secundaria de toda Navarra.

También hay un "avance" en las medidas de climatización de centros y espacios educativos que el Departamento inició ya este verano y que van a continuar en este curso, y digitalización.

ALUMNADO

El curso académico 2026-2027 arranca en Navarra con la incorporación de 4.552 nuevos alumnos de 3 años. 14.991 alumnos estudiarán en el segundo ciclo de Educación Infantil, 38.424 en Primaria, 30.685 en Secundaria y 9.171 cursarán Bachillerato.

A todos ellos se irán sumando, en las semanas posteriores de inicio de curso, los 18.500 estudiantes de Formación Profesional y resto de etapas. En conjunto, 86.668 estudiantes se han matriculado en los modelos lingüístico A y G, y 25.103 en los modelos B y D.

En este curso 2026-2027 entran en vigor nuevas bajadas de ratios derivadas del Pacto por la Equidad educativa firmado en 2025 por el Departamento de Educación con los sindicatos ANPE, AFPNA y UGT.

Destaca la extensión de una ratio máxima de 20 alumnos en los primeros cursos de Educación Primaria en aquellos centros educativos públicos y concertados que tengan un índice negativo, es decir, que cuenten con más alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo que la media general.

En Educación Infantil y Primaria, en centros públicos con índice positivo, la ratio máxima con índice positivo es de 23, mientras que en educación Primaria, en centros públicos con índice negativo, la ratio máxima este curso será de 22.

Y hay una segunda novedad, la reducción de otra ratio máxima derivada también del mismo Pacto: la bajada de ratio general a 28 alumnas y alumnos en 1º de ESO de centros públicos, reducción que se irá trasladando progresivamente a los restantes cursos de Secundaria hasta completar la bajada de ratio de toda la etapa.

Con respecto al profesorado, la temporalidad en las plazas estructurales docentes será de un 3,40%, una vez finalizados los procesos selectivos correspondientes a las ofertas públicas de empleo aprobadas desde 2019, incluidas las de reposición de 2026 (355 plazas) y la OPE de Secundaria, Escuelas de Idiomas y Profesores de FP que se llevarán a cabo en 2027 (722 puestos en total).

Si en 2019 se destinaron 676.000 euros a desarrollar OPE, en 2025 el presupuesto para las ofertas públicas de empleo fue de 4.015.882 euro, "un aumento del 494% desde que el actual equipo de Educación está al frente del Departamento y un 34,6% con respecto al año 2024".

En concreto, y "para atender las necesidades y la diversidad de todo el alumnado de la educación pública", el Departamento ha "redoblado" el esfuerzo de contratación de docentes: 2.500 profesores interinos en el mes de julio y 1.683 en agosto, 4.183 profesores en total.

Navarra, con una ratio media de 274 alumnos por cada orientador u orientadora educativa, se acerca este curso 2026-2027 a la media recomendada por la UNESCO, que plantea la existencia, con carácter general, de un miembro de este personal educativo por cada 250 estudiantes en las etapas obligatorias de educación Primaria y Secundaria.

Desde el curso 2019-2020, el Departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha incrementado en un 23,16% el número de horas asignadas a la orientación educativa. Con respecto al curso anterior se incrementan 1.136 horas en recursos docentes especializados (4,8%) y 1.500 horas de especialistas de apoyo educativo (9,7%), con un aumento total de 2.636 horas (6,51%).

Desde el curso 2018-2019 se han incrementado más de 900 horas de orientación, con un incremento del 23,16%, 2.855 horas más de especialistas en Pedagogía Terapéutica de Primaria (52,81%), 1.649 horas más de PT en Secundaria (80,4%), 2.270 horas más de especialistas de Audición y Lenguaje (AL), con un incremento del 96,59%, 330 horas más de apoyo a minorías (14,53% de incremento) y 9.245 horas más de especialistas de apoyo educativo (EAE) con un incremento del 120,77%.