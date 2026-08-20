Danzad Danzad Malditos concluye este sábado con tres nuevas creaciones artísticas

PAMPLONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres nuevas propuestas de danza contemporánea cerrarán este próximo sábado una nueva edición de Danzad Danzad Malditos. El rincón del Caballo Blanco y la ronda Barbazana acogerán las piezas artísticas de Anouar Merabet y Polina Tiabut, de Erain y de Danae y Dionysios. Tiempo de movimiento, baile, gestualidad y creatividad para seguir dando visibilidad a la danza, desde las 20 horas. Ya por la noche, la música electrónica tomará el relevo con Bihotza y Neska en el frontón Jito Alai.

Anouar Merabet y Polina Tiabut presentan 'El eco en la línea', un diálogo de resistencia y acogida entre dos cuerpos, dos danzas hermanas nacidas en la disidencia y la pista de baile. Una pieza híbrida que "celebra el poder liberador del movimiento y la creación de comunidad lejos de casa". Ambos artistas cruzan sus trayectorias para trazar una cartografía del movimiento que une la disidencia y la academia. Juntos investigan los puntos de contacto y de fricción entre sus lenguajes, abriendo nuevas posibilidades de diálogo entre dos culturas de danza.

'Sin fichero adjunto', de Erain, habla de una situación extrapolable a infinitas circunstancias como es el hecho de sentir que te faltan instrucciones, que deseas tener una guía con pasos a seguir, sentirte perdido y echando de menos un documento que te ayude a saber cuál es el siguiente paso, qué es lo correcto o qué puerta debería ser la siguiente a abrir. La obra invita a aceptar la realidad de que "nunca nadie te va a enseñar cómo vivir tu propia vida y cómo diseñar tu propia voz".

La última pieza de danza de la jornada será 'Uncia', de la compañía Danae & Dionysios. Se inspira en la palabra metamorfosis y en la imagen de una criatura que cambia de forma. La investigación de las características del leopardo de las nieves, la atmósfera fría en la que vive, su rareza y la casi imposibilidad de verlo, se convirtieron en las principales herramientas de la obra. El Ekipo Parkour DDM guiará al público por el recorrido para que pueda presenciar todas las piezas.

BIHOTZA Y NESKA PARA CERRAR MALDITOS NIGHT

El último Malditos Night contará con la presencia de Bihotza y Neska, que pincharán a partir de las 23 horas en el frontón Jito Alai. Bihotza empieza a hacer sesiones en 2005 en las noches madrileñas de Malasaña, con el objetivo de crear un diálogo con la pista, percibir su energía y promover los valores que se generan en la comunidad del club y la electrónica, a través de la 'Electrónica Social'. Su estilo bebe del darkwave, chung, minimal, rave, slow techno o el progresivo.

Neska, DJ y productora vasca, afincada en Ámsterdam, se inspira en la música clásica, el jazz y el punk para crear viajes musicales que fusionan géneros y se transforman en experiencias psicodélicas. Con recientes actuaciones en festivales de renombre como Dekmantel Selectors y Draaimolen, Neska se está consolidando como una de las promesas de la música electrónica europea.