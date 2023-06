Decae en el Parlamento de Navarra una declaración de apoyo al colectivo LGTBI+ por el rechazo de Vox

PAMPLONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra no ha conseguido aprobar este viernes una declaración de apoyo al colectivo LGTBI+ debido a que Vox ha votado en contra del texto, frente al apoyo del resto de grupos de la Cámara, algo insuficiente pues las declaraciones requieren de unanimidad para ser aprobadas.

El presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha lamentado que no haya prosperado la declaración institucional y ha advertido de que no tiene "ninguna intención de revisar acuerdos de la Mesa del Parlamento que van en la línea de visibilizar la diversidad y los derechos de la ciudadanía, en este caso de las personas LGTBI+".

El conjunto de grupos parlamentarios han coincidido en respaldar el texto y en lamentar la posición de Vox.

Así, el portavoz de UPN, Javier Esparza, ha asegurado que la formación regionalista "va a seguir defendiendo la igualdad de todas las personas independientemente de su orientación sexual, creo que la inmensa mayoría de la ciudadanía navarra está donde hemos estado". "Si Vox quiere generar un debate que no refleja a la mayoría de la ciudadanía navarra, ellos sabrán. Es una pena", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha señalado que "hoy es un día triste en el Parlamento de Navarra y es un día triste para los navarros, hoy Vox ha hecho lo que sabíamos que iba a hacer pero lo que esperábamos y queríamos que no hiciera, votar en contra de una declaración para no discriminar a las personas LGTBI, para no generar odio sobre ese colectivo, y para darle un futuro de derechos y libertades". "Tristemente, ha votado 'no' a una declaración que trata de dignificar a las personas", ha indicado.

Así, Alzórriz ha asegurado que "lo que nos jugamos el 23 de julio es mucho más que unas elecciones generales, nos jugamos retroceder en derechos y libertades, o avanzar en derechos y libertades". "Necesitamos hacer entender a la ciudadanía que ya no vale quedarse en casa, hay que movilizarse y frenar a la derecha y a la ultraderecha para que no nos quiten lo que hemos conseguido durante muchos años luchando en nuestro país", ha apuntado.

Desde EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que su formación va a "seguir trabajando en favor de los derechos de los colectivos LGTBI" y ha indicado que "las declaraciones institucionales como las de hoy son necesarias, pero no son suficientes".

En ese sentido, ha asegurado que "son necesarios recursos y políticas acordes a las necesidades". "La pasada legislatura se abrió un camino para avanzar en derechos LGTBI, se puso en marcha el servicio de atención Kattalingune, era momento de ampliar este servicio y de estabilizarlo, pero el Gobierno de Navarra hizo justo lo contrario, llevó a cabo recortes", ha lamentado.

El parlamentario de Geroa Bai de Pablo Azcona ha señalado que este viernes se ha vivido una "situación anómala en el Parlamento, ya que por primera vez en mucho tiempo no ha salido una declaración que reconoce derechos de personas que están discriminadas, no ha sido posible ese consenso, por el rechazo de la formación política de ultraderecha Vox". "La declaración habla del fomento de la educación en igualdad, y creo que falta la educación en igualdad por parte de algunas personas que han manifestado su postura intransigente en este Parlamento", ha indicado.

En la misma tónica general del resto de grupos, el portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que "es de las primeras veces que no sale una declaración institucional en defensa de los derechos y libertades de todos y cada uno de los ciudadanos". "El PP ha votado a favor y el PP va a luchar siempre por los avances y garantizar que no se dé un paso atrás. Creemos en un país en el que todas las personas puedan construir un proyecto de vida en libertad, de acuerdo a sus valores y a su expresión. Por eso, siempre estaremos de lado de quienes sufren cualquier discriminación o delito de odio por razón de su orientación sexual", ha asegurado.

Por parte de Contigo-Zurekin, Begoña Alfaro ha afirmado que la declaración "incluía pronunciamientos tan sensatos como el compromiso con los derechos humanos, el compromiso con la educación en la diversidad, y el compromiso a trabajar para construir una sociedad más libre".

"Aquí caben todo tipo de ideas, el Parlamento navarro es un grandísimo reflejo de la sociedad plural en la que vivimos, pero bajo ningún concepto vamos a aceptar una reducción de derechos a ningún tipo de colectivo. Los derechos civiles se amplían, no se reducen", ha dicho, para pedir "una movilización masiva, una movilización progresista, para evitar un grandísimo desastre" en las elecciones del 23 de julio.

Finalmente, la portavoz de Vox en el Parlamento de Navarra, Maite Nosti, ha asegurado que la declaración propuesta se basa "en unas premisas totalmente alejadas de la realidad" y se ha preguntado "cuáles son los derechos que todavía faltan por conquistar para las personas LGTBI", dado que el texto no menciona "ni un solo derecho que les falte".

Nosti ha subrayado que en España "afortunadamente, tenemos igualdad de derechos para toda la población, independientemente de la orientación sexual de cada uno". "Así es como debe ser, y por eso las autoridades policiales y judiciales persiguen cualquier agresión que se produzca, sea homófoba o no", ha dicho, para señalar que "sí existen otros países como Irán, Yemen o Arabia, donde la ley es abiertamente contraria a los homosexuales, con penas incluso de cárcel o muerte". "En España, por fortuna, no estamos en esa situación. No necesitamos ninguna declaración institucional para reivindicar algo que ya existe", ha asegurado.