Una delegación de la Beijing Jiaotong University de China visita la UPNA

Archivo - La Universidad Pública de Navarra (UPNA) recibe una visita de la Beijing Jiaotong University de China. De izq. A dcha.: Li Tao, Lu Wei, Javier Goicoechea y Elena Urízar, en la UPNA. - UPNA - Archivo

PAMPLONA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha recibido recientemente la visita de una delegación de la Beijing Jiaotong University, una universidad situada en Pekín, la capital china, y especializada en la ciencia y la tecnología del transporte. Su presencia ha tenido como objetivo conocer la actividad académica e investigadora de la institución académica navarra en el ámbito de la ingeniería informática.

La delegación china estuvo integrada por Lu Wei, decano de la Escuela de Ingeniería del Software, y Li Tao, secretaria de Relaciones Internacionales.

Según ha explicado la UPNA en una nota, durante la visita, la representación de la universidad asiática mantuvo un encuentro con profesorado del ámbito de la ingeniería informática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, Informática y de Telecomunicación (ETSIIIT), así como con personal de la Sección de Internacionalización y Cooperación.

La agenda incluyó también una reunión con Javier Goicoechea Fernández, vicerrector de Enseñanzas, en la que participó Elena Urizar Mayora, coordinadora de Promoción Internacional. Este encuentro permitió presentar la actividad académica de la UPNA y abordar el interés de la Beijing Jiaotong University por conocer la oferta formativa y las líneas de trabajo vinculadas a la ingeniería informática.

Beijing Jiaotong University (BJTU) es una universidad china con una trayectoria de 120 años vinculada al desarrollo ferroviario del país. Dependiente del Ministerio de Educación, la institución cuenta también con el respaldo de la Corporación de Ferrocarriles de China y el Gobierno Municipal de Pekín. La universidad suma unos 40.000 estudiantes y casi 4.500 personas empleadas entre profesorado y personal de administración y servicios. Desarrolla su actividad académica e investigadora en áreas como la ingeniería, la economía y, especialmente, la ciencia y la tecnología del transporte.