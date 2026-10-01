La Delegación del Gobierno condena los últimos feminicidios, cometidos en Madrid, Sevilla, Alicante y Málaga

Imagen de la concentración de la Delegación del Gobierno en Navarra- DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN NAVARRA

PAMPLONA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Navarra ha mantenido este jueves un minuto de silencio como muestra de condena ante los últimos feminicidios por violencia de género confirmados por el Ministerio de Igualdad, cometidos en la Comunidad de Madrid y en las provincias de Sevilla, Alicante y Málaga.

En el caso de Madrid, se trata de una mujer de 34 años que fue presuntamente asesinada por su pareja y cuyo cadáver fue localizado el pasado 19 de septiembre. La víctima no tenía hijas ni hijos menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

En Sevilla, la víctima es una mujer de 47 años que fue presuntamente asesinada por su pareja, de 66, el 26 de septiembre. Tenía un hijo menor de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Por otro lado, en Alicante, se trata de una mujer de 33 años, presuntamente asesinada por su pareja, de 40, el 27 de septiembre. No tenía hijas e hijos menores de edad, ni tampoco existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

El caso de Málaga se refiere a una mujer de 35 años que fue presuntamente asesinada por su pareja el pasado 21 de septiembre. La víctima tenía una hija y un hijo menores de edad. No existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor.

Con la confirmación de estos casos, el número de mujeres asesinadas por violencia de género asciende a 41 en 2026 y a 1.382 desde 2003, cuando se empezaron a recopilar estos datos. El número de personas menores de edad huérfanas por violencia de género en España asciende a 29 en 2026 y a 539 desde 2013.

La delegada del Gobierno en Navarra, Alicia Echeverría, ha mostrado su "más absoluta condena y rechazo" ante estos asesinatos machistas y ha trasladado su "apoyo a familiares y amistades de las víctimas". También ha reclamado "todos los esfuerzos desde las instituciones, administraciones y el conjunto de la sociedad para llegar a tiempo y evitar más muertes".

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dispone del teléfono 016, las consultas online a través del email 016-online@igualdad.gob.es, el canal del WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online, accesible desde la página web violenciagenero.igualdad.gob.es, que funcionan las 24 horas, todos los días de la semana.

En el 016 se puede pedir asesoramiento sobre los recursos disponibles y los derechos de las víctimas de todas las formas de violencia contra la mujer, así como asesoramiento jurídico de 8 a 22 horas todos los días de la semana, con atención en 53 idiomas y un servicio adaptado a posibles situaciones de discapacidad.

Los medios de asistencia pueden ser activados por la víctima y también por cualquier persona que conozca o sospeche de un caso de violencia de género.