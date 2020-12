El delegado del Gobierno en Navarra pide "prudencia" y "responsabilidad individual" durante las fiestas navideñas

Defiende el "esfuerzo" realizado por el Gobierno de España para "no dejar a nadie atrás" en la crisis por el Covid-19

PAMPLONA, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, ha apelado este miércoles a la "prudencia" y "responsabilidad individual" durante las fiestas navideñas. Ha recordado, en este sentido, "el alto riesgo que entrañan tanto la movilidad con las interacciones sociales" y ha pedido a la ciudadanía "reducirlas al mínimo".

Arasti ha ofrecido este martes una rueda de prensa para hacer balance de este año "muy duro" y ha advertido de que, a pesar de que está previsto iniciar en breve la vacunación, "todavía pasaremos varios meses hasta que haya un porcentaje de población vacunada relevante como para frenar el riesgo".

Por ello, ha remarcado que en estas fiestas navideñas "no tocan las grandes celebraciones, ni las grandes comidas, ni cenas, no tocan reencuentros, sino que toca seguir siendo prudentes y responsables para que en las próximas fiestas no falte nadie en nuestra mesa".

"Sacrificar grandes cenas o grandes comidas es cuestión menor si con ello salvamos vidas y mantenemos a raya al virus", ha subrayado el delegado, quien ha explicado que en los días en los que está permitida la movilidad entre comunidades para visitar a familiares y allegados se llevarán a cabo dispositivos "en coordinación con todas las policías".

A este respecto, ha recomendado a los navarros llevar consigo el modelo de declaración responsable para salir o entrar de la Comunidad foral y también el certificado del destino al que se viaja (en caso de que disponga). "Recomendamos llevar las dos para evitar problemas", ha agregado.

En su intervención, el delegado ha señalado que 2020 ha sido un año "de enorme complejidad, de muchísimo trabajo y de un inevitable sufrimiento" y ha puesto en valor "el esfuerzo realizado por el Gobierno de España para no dejar a nadie atrás con medidas que han beneficiado a miles de navarros y navarras".

En este sentido, ha asegurado que la figura de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo ha sido "clave" para la protección de los trabajadores. Y ha detallado que, entre los meses de abril y noviembre, el Servicio Público de Empleo Estatal ha abonado en Navarra 287,7 millones de euros en prestaciones contributivas, programa de garantía juvenil y renta activa de inserción. Sólo a pagar a las personas acogidas a un ERTE se han destinado 137,2 millones de euros.

Arasti ha destacado, además, como otro de los hitos de 2020 la aprobación del Ingreso Mínimo Vital, que ya se ha reconocido en Navarra a un total de 5.220 personas.

Y ha recordado que la Comunidad foral ha recibido 175 millones del Estado en el marco del Fondo Covid-19 no reembolsable, de los que 145,7 estaban destinados a cubrir el gasto sanitario generado por la pandemia y el resto, 29,3, al refuerzo de los centros escolares frente al coronavirus.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha destacado que la coordinación policial durante toda la pandemia está siendo fundamental a través de órganos como el CECOR (el Centro de Coordinación) o el CECOPI (Centro de Coordinación Operativa Integrada) que se reúnen de manera periódica.

LOS PGE, "MÁS NECESARIOS QUE NUNCA"

Por otro lado, Arasti ha asegurado que "el momento excepcional que estamos viviendo hace que este año sea más necesario que nunca contar con unos nuevos Presupuestos Generales del Estado", por eso ha considerado que es una "muy buena noticia" que España "esté más cerca de disponer de unas nuevas cuentas".

En esta línea, ha remarcado que los PGE de Montoro del año 2018 prorrogados hasta ahora contemplaban inversiones en Navarra por valor de 56,4 millones de euros, "mientras que el proyecto de 2021 asciende a 100 millones (88,2 en inversión real y 12 en una transferencia de capital) que evidencian el compromiso del Gobierno de España con nuestra tierra".

La aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del instrumento europeo Next Generation Unión Europea son otros de los hitos que ha destacado el delegado del Gobierno, ya que "permitirán sentar las bases de un crecimiento más justo, más competitivo y sostenible, ajustado a los nuevos tiempos y a las nuevas realidades".