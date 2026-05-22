Denunciado por empujar al empleado de una empresa de transportes en Tudela y faltar al respeto a los agentes

PAMPLONA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 57 años ha sido denunciado este jueves en Tudela por empujar al empleado de una empresa de transportes durante una discusión y faltar al respeto a los agentes que intervinieron.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, los agentes acudieron al lugar de la discusión a las 13 horas. El hombre, que se encontraba "muy agresivo", había empujado al trabajador y había llegado a "faltar el respeto a los agentes de la autoridad". Abandonó el lugar tras la mediación de los agentes y fue propuesto para sanción con dos denuncias por Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

Por otro lado, a las 5.45 horas se atendió la queja de un vecino por molestias de un cuarto de cuadrilla "que había estado toda la noche originando ruidos". Los agentes comprobaron que dos menores y un mayor de edad se encontraban en su interior. Fueron identificados y propuestos para sanción por incumplir el horario de cierre, siendo esta una infracción de tipo muy grave.

Da la circunstancia que este local fue sancionado el día anterior por los mismos hechos, por lo que fueron informados "de las consecuencias que va a tener el expediente sancionador".