Denunciado por vender gallinas en Viana sin ningún control sanitario durante una alerta por gripe aviar

Gallinas localizadas en el interior del vehículo de la persona denunciada. - GUARDIA CIVIL

PAMPLONA, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha denunciado a un varón que fue sorprendido vendiendo gallinas sin ningún tipo de control sanitario en la localidad de Viana.

La actuación fue desarrollada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil tras tener conocimiento, a través de un ciudadano, de que todos los sábados, en un horario determinado, una furgoneta estacionaba en la entrada del parking de un centro comercial de Viana para vender gallinas directamente al público.

Agentes del SEPRONA establecieron un dispositivo de vigilancia con el fin de verificar la posible venta ilegal de aves, circunstancia agravada al encontrarse declarado un periodo de especial vigilancia en prevención de la propagación de la gripe aviar. Los agentes sorprendieron al propietario de una furgoneta tipo camión caja cuando estaba efectuando la venta de gallinas a otro varón.

Según indican desde la Guardia Civil, durante la inspección del interior del contenedor se localizaron un total de 163 aves distribuidas en diferentes jaulas: tres gallinas ponedoras de color blanco, treinta pollos camperos, diez gallinas blancas, cuarenta gallinas rubias y ochenta codornices. El inspeccionado no disponía de la documentación necesaria que amparase dicha actividad.

Los hechos podrían constituir varias infracciones administrativas en materia de sanidad animal, al haberse realizado el movimiento y la venta de aves sin la preceptiva guía de origen y sanidad pecuaria, sin acreditar la desinfección del vehículo de transporte y sin garantizar la trazabilidad de los animales.

Las denuncias efectuadas por los agentes fueron puestas en conocimiento de la autoridad competente para la tramitación del expediente sancionador, el Servicio de Sanidad Animal del Gobierno de Navarra. Las conductas descritas podrían ser calificadas como infracciones graves y, en al menos uno de los supuestos, como muy grave, al haberse producido los hechos durante un periodo declarado de especial riesgo por gripe aviar.