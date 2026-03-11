Denuncian la desaparición de una menor de edad en Fustiñana

PAMPLONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Nacional de Desaparecidos (CNDES) ha solicitado colaboración ciudadana para localizar a una joven de 17 años, desaparecida desde el pasado 9 de marzo en Fustiñana.

Según han difundido a través de su cuenta de 'X', su última localización fue la localidad de Fustiñana. De constitución física delgada, cuenta con una altura de 160 cm, ojos de color marrón, y pelo negro ondulado y largo.

En caso de haberla visto, se pide contactar con el CNDES mediante correo electrónico, con la Policía Nacional en el 091, o con la Fundación ANAR en el teléfono 116000.