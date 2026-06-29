Las denuncias por violencia de género descienden un 24,4% en el primer trimestre en Navarra

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PAMPLONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las denuncias registradas en los tribunales navarros por violencia de género descendieron un 24,4% en el primer trimestre de este año. Según las estadísticas que el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género ha hecho públicas este lunes, entre el 1 de enero y el 31 de marzo se interpusieron 875 denuncias, cuando en el mismo periodo de 2025 se incoaron 1.158.

Según han informado desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), este estudio recoge que, del número total de víctimas, 303 eran españolas -un descenso del 34,1% respecto al mismo periodo del año anterior, en el que hubo 460- y 544 de nacionalidad extranjera -527 hace un año-, lo que arroja un incremento del 3,2%.

Por otra parte, en el primer trimestre se ha constatado un descenso del 36,7% de víctimas que se han acogido a la dispensa de la obligación de declarar contra su agresor. Si el año pasado renunciaron a hacerlo 30 mujeres, este año han sido 19, 4 españolas y 15 extranjeras.

Asimismo, el análisis estadístico contiene que, en los primeros tres meses, los tribunales de instancia de violencia sobre la mujer de Navarra incoaron 122 órdenes de protección y seguridad a las víctimas (93 en el mismo periodo de 2025, esto es, un incremento del 31,2%), de las que adoptaron 99 y denegaron 23.

Por órganos judiciales, en los tribunales de instancia de Violencia sobre la Mujer de la Comunidad foral en el primer trimestre de este año fueron enjuiciadas 90 personas (118 el año anterior), de las que fueron condenadas 87 -34 españolas y 53 extranjeras-.

En total, en la fase de instrucción, entre enero y marzo de 2025 se incoaron en los órganos judiciales de Navarra 1.063 asuntos penales, frente a los 1.260 abiertos en un año antes, esto es, una disminución del 15,6%.

La tasa de víctimas denunciantes de violencia de género por cada 10.000 mujeres fue de 18,1 en toda España, media décima (0,5 puntos) más alta que hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una tasa de 28,7 víctimas por cada 10.000 mujeres; Navarra, con 24,5; Canarias, con 23,4; Comunidad Valenciana, con 23; Madrid y Murcia, con 21,2; y Andalucía, con 18,8.

Las tasas inferiores a la media nacional se registraron en Castilla y León, con 11,4; Galicia, con 12,4; Extremadura, con 13,7; Cataluña, con 13,9; País Vasco, con 14,5; Cantabria y Asturias, con 14,6; Aragón, con 14,8; La Rioja, con 15, y Castilla-La Mancha, con 17,4.

166 ENJUICIADOS EN LA SECCIÓN DE LO PENAL DEL TRIBUNAL DE INSTANCIA

Entre enero y marzo de 2025, en la plaza nº 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Pamplona, órgano con competencia exclusiva para ver los procedimientos con penas de hasta 5 años de prisión por delitos de violencia de género, fueron enjuiciados 166 acusados -109 en el primer trimestre de 2025, un crecimiento del 52,3%-, de los que 115 fueron condenados de conformidad, es decir, tras un acuerdo entre la acusación y la defensa.

Del resto, tras la celebración de los juicios, 14 procedimientos acabaron en condena y 34 en absolución. De entre los condenados en ese juzgado de lo penal, 82 fueron de nacionalidad española y 49 extranjeros.

En total, la plaza nº 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia recibió en el primer trimestre 137 asuntos, frente a los 129 incoados en el mismo periodo del año anterior, lo que desprende un repunte del 6,2%.

Por su parte, la Sección Segunda de la Audiencia de Navarra, órgano con competencia exclusiva en esta materia en los delitos con más de 5 años de prisión, dictó una sentencia en primera instancia entre enero y marzo (6 en el mismo trimestre del año anterior), que resultó absolutoria.

En el primer trimestre, esta misma Sección resolvió 8 recursos contra sentencias dictadas por la plaza nº 5 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia. Desestimó 7 apelaciones, 6 contra sentencias condenatorias y una frente a una absolución; y estimó un recurso contra una sentencia absolutoria.

Asimismo, la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Pamplona, con jurisdicción para toda Navarra, dictó entre enero y marzo 2 sentencias con imposición de medidas por delitos de violencia de género, una más que en el trimestre análogo de 2025.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Esther Rojo, considera que "puede hacerse una lectura positiva" del aumento del número de denuncias -que en este trimestre ha sido del 6,36 por ciento con respecto al mismo periodo de 2025- porque "supone que un mayor número de casos son puestos en conocimiento de la Administración de Justicia".

Pero advierte de que "no se puede bajar la guardia", pues los datos también reflejan un aumento del número de mujeres que figuran como víctimas en las denuncias -45.220, un 3,75 % más que hace un año-, una cifra que "revela que la violencia de género sigue muy presente en nuestra sociedad".

En este trimestre el porcentaje de denuncias presentadas por las propies mujeres víctimas tanto ante el órgano judicial como en dependencias policiales ha alcanzado el 75,01 % del total (hace un año fueron el 70,49 %), un dato que resulta "muy positivo" para Rojo, pues "es imprescindible que las mujeres den el difícil paso de denunciar".

De nuevo, como viene ocurriendo desde que se empezaron a recoger datos, el número de denuncias presentadas por el entorno familiar de la víctima es "muy bajo" (990, 1,94 % del total).

Por este motivo, la presidenta del Observatorio vuelve a insistir en "la necesidad de concienciar a toda la sociedad, no sólo a la familia o al entorno más cercano a la víctima, sobre la importancia de denunciar la violencia de género cuando se tenga conocimiento de un caso".

A la vista de las estadísticas del trimestre, Rojo apunta también que "todas las administraciones deben mantener un compromiso claro en la lucha contra la violencia de género, dotando a los órganos judiciales de los medios necesarios para prestar un servicio eficaz y apostando por reforzar los equipos de profesionales que trabajan codo con codo con jueces y juezas en la persecución de estos delitos y en la atención a las víctimas".

El apoyo y la atención a las mujeres que denuncian "es básico para mantener la confianza en el sistema".

En el trimestre analizado, "los datos muestran de nuevo un aumento, cifrado en el 8,63 por ciento, del número de víctimas de violencia de género que se acogen a la dispensa del deber de declarar contra su agresor, lo que supone un 11,8 % de las víctimas registradas en el trimestre".

Debe tenerse en cuenta, señala la presidenta del Observatorio, "la difícil situación que viven las mujeres víctimas de este tipo de violencia". El hecho de presentar una denuncia contra sus parejas o exparejas, "con frecuencia padres de sus hijos e hijas, es ya un paso muy difícil para ellas, pues en muchos casos dependen económica y emocionalmente de su agresor e incluso mantienen la convivencia con él".

Sobre las órdenes de protección, Esther Rojo destaca que, "pese al descenso en el número tanto de las solicitudes recibida como de las órdenes de protección acordadas, la proporción entre ellas se mantiene estable y próxima al 70 por ciento".

Respecto a los datos sobre la competencia en materia de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja o expareja, asumida por las Secciones de Violencia sobre la Mujer el pasado 3 de octubre, la presidenta del Observatorio advierte de que "sigue siendo prematuro hacer valoraciones dada la imposibilidad de hacer un análisis estadístico en profundidad sobre la evolución de estos datos".