El departamento de Educación prepara la ampliación del colegio público Irulegi, en Mutilva

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Educación del Gobierno de Navarra ha encargado la redacción del proyecto de ampliación del centro educativo de Educación Infantil y Primaria Irulegi ubicado en la localidad de Mutilva. El centro se ampliará en cuatro nuevas aulas, dos en planta baja y dos en primera, dando respuesta a la creciente demanda de escolarización en el centro en los últimos años.

El colegio Irulegi fue construido en el año 2020 y se dimensionó para una previsión de matrícula de veinte grupos, sin embargo, la mayor demanda de los últimos años ha provocado que sea imprescindible su ampliación. Actualmente cursan sus estudios en el centro un total de 443 alumnos de modelo D, frente a los 338 que tuvo el centro en el curso 2021-2022. Oferta además el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria.

El proyecto de esta ampliación se redactará antes de final de año y las obras se ejecutarán a lo largo de 2027, según ha informado el Gobierno foral.