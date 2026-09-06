Desarrollo Rural destaca el "importante espaldarazo" de la feria 'Autentika' a la apuesta por la ganadería extensiva

El director general Rubén Goñi, centro, junto con los representantes de las asociaciones de ganaderías autóctonas que han sido reconocidos en la clausura de la feria Autentika. - JESÚS GARZARON - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El director general de Desarrollo Rural del Gobierno de Navarra, Ruben Goñi, ha destacado el "importante espaldarazo" que supone la feria 'Autentika' para "la apuesta de Navarra por el modelo de ganadería extensiva y la producción sostenible".

En la clausura de esta segunda edición de la feria de razas autóctonas, Goñi ha señalado la capacidad de 'Autentika' para "generar una conexión entre el mundo rural y urbano y acercar a la ciudadanía la sinergia con un modo de producción ganadera sostenible, con el consumo responsable de alimentos, con nuestro paisaje y con una cultura íntimamente arraigada al territorio". A su juicio, la respuesta obtenida durante el fin de semana "demuestra el interés de la sociedad por conocer el origen de los alimentos y por mantener el vínculo con el alma de un mundo rural vivo".

La clausura, en el que también ha participado el teniente de alcalde de Pamplona, Joxe Abaurrea, ha contado con un acto de reconocimiento a las 12 asociaciones ganaderas que trabajan por la conservación, mejora y promoción de las razas autóctonas de Navarra.

El director general ha recordado que la iniciativa nació hace casi tres años con el objetivo de trasladar a la capital navarra "una versión moderna" de las tradicionales ferias ganaderas que se celebran en diferentes localidades navarras y visibilizar el trabajo que existe detrás de la ganadería extensiva y de las razas autóctonas. En este sentido, ha agradecido especialmente al Ayuntamiento de Pamplona que "recogiera el guante" de esta propuesta y su colaboración para consolidar 'Autentika' como un espacio de encuentro entre el sector y la ciudadanía.

Durante esta segunda edición, la feria ha duplicado los espacios y las actividades respecto al año pasado y ha reunido a más de 600 animales pertenecientes a las doce razas autóctonas presentes en el certamen, junto a sus asociaciones ganaderas. Asimismo, más de 30 personas productoras de alimentos locales han participado en el mercado de venta directa y en las distintas actividades gastronómicas y divulgativas.

Para Rubén Goñi, más allá de estas cifras, uno de los principales logros de 'Autentika' ha sido "acercar el trabajo del sector ganadero a la ciudad y, con ello, al consumidor final, lo que hay detrás del producto agroalimentario de cercanía y producción sostenible". En este sentido, ha destacado la importancia de conocer el origen de los alimentos y el valor que aportan las figuras de calidad como las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) y las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) para poder reconocer "la calidad y singularidad" de los productos vinculados al entorno rural navarro.

El director general ha puesto también el foco en las personas que están detrás de las explotaciones ganaderas, especialmente en las nuevas generaciones. "Detrás de estos animales hay personas ganaderas de nuestro entorno, con nombres y apellidos, y personas jóvenes cada vez más comprometidas por hacer de la ganadería extensiva una alternativa de futuro", ha señalado. En este sentido, ha defendido que el mundo rural "no puede ser ajeno a las ciudades" y que iniciativas como AUTENTIKA permiten establecer un diálogo en el que tanto el ámbito urbano como el rural tienen mucho que ganar.

EL CAMBIO CLIMÁTICO, UN RETO PARA LA GANADERÍA EXTENSIVA

Rubén Goñi ha aprovechado asimismo la clausura de la feria para poner de relieve los retos que afronta actualmente la ganadería extensiva, entre ellos el impacto del cambio climático sobre las explotaciones y los pastos, "un fenómeno que está generando nuevas dificultades para el sector".

Ante esta situación, ha defendido la necesidad de articular respuestas desde las administraciones, pero también de implicar a la distribución y a la ciudadanía consumidora. Ha recordado que apoyar la ganadería extensiva "significa respaldar "el producto local, el consumo responsable y saludable, el mantenimiento del paisaje y la prevención de incendios mediante el cuidado de nuestros montes, así como una alternativa para el relevo generacional".

"Autentika representa un espaldarazo social importantísimo a una filosofía muy concreta de producción agroalimentaria", ha señalado el consejero, quien ha asegurado que el Gobierno de Navarra y INTIA continuarán trabajando junto al sector para afrontar estos desafíos.

En este sentido, ha recordado algunas de las medidas que se están impulsando para apoyar la ganadería extensiva y favorecer su futuro, entre ellas las primas del programa generacional Lurberri, la Escuela de Pastoreo, la implantación de collares virtuales y el refuerzo de las ayudas a la promoción de las IGP y DOP vinculadas a productos como la ternera, el cordero, el queso o la txistorra.

RECONOCIMIENTO A LAS DOCE ASOCIACIONES DE RAZAS AUTÓCTONAS

Durante el acto de clausura, 'Autentika' ha reconocido la labor de las doce asociaciones que trabajan por la conservación y promoción de las razas autóctonas presentes en la feria: ARACRAPI, de Cabra Pirenaica; ASLANA, de Latxa; ARANA, de Raza Navarra; SASIKO, de Sasi Ardi; Euskal Txerri; JACANA, de Jaca Navarra; ASCANA, de Burguete; ASPINA, de Vacuno Pirenaico; ASBENA, de Betizu; ACASNA, de Casta Navarra; Pottoka Lagun, de Pottoka; y EOALAK, de Euskal Oiloa.

La organización ha querido destacar el compromiso de estas entidades con la conservación de unas razas "que forman parte de la identidad de Navarra y que desempeñan un papel fundamental en el mantenimiento del paisaje, la biodiversidad, la actividad económica del medio rural y la producción de alimentos de calidad y proximidad".

De las 12 razas reconocidas, siete cuentan con programas de gestión desarrollados desde INTIA: Sasi Ardi, Euskal Txerri, Jaca Navarra, Burguete, Betizu, Casta Navarra y Pottoka. Estos programas "contribuyen a garantizar la conservación, mejora genética y viabilidad futura de estas razas".

Por su parte, la directora gerente de INTIA, Natalia Bellostas Muguerza, ha destacado que "la conservación y mejora de nuestras razas autóctonas requiere un trabajo constante, así como una vocación de apoyo y ayuda a los ganaderos y ganaderas que cada día trabajan para conservar este legado único para las generaciones futuras". En este sentido, ha señalado que el reconocimiento pretende agradecer "ese esfuerzo colectivo y su contribución a una Navarra más sostenible, diversa y conectada con su territorio".

Por parte de las asociaciones participantes en la feria, han intervenido Carlos Oroz, presidente de ASPINA, y Patxi Legarra, ganadero de ASCANA, quienes han trasladado unas palabras de agradecimiento en representación del conjunto de las entidades presentes en el certamen.

UN ENCUENTRO ENTRE EL MUNDO RURAL Y LA CIUDADANÍA

Durante tres jornadas, 'Autentika' ha convertido Pamplona en un espacio de encuentro entre el sector ganadero, las personas productoras, la gastronomía y la ciudadanía. La feria ha reunido a más de 600 animales de doce razas autóctonas, productores y productoras locales, profesionales de la restauración y público de todas las edades en torno a un amplio programa de actividades.

Exhibiciones ganaderas, degustaciones, demostraciones gastronómicas, mercado de producto local, actividades divulgativas y espacios dedicados a la venta directa han permitido acercar a la ciudadanía la realidad del sector primario y poner en valor el papel de las razas autóctonas y de los alimentos de proximidad en la construcción de sistemas alimentarios más sostenibles.

La segunda edición ha reforzado asimismo la apuesta de 'Autentika' por la divulgación, el relevo generacional y la sensibilización sobre los retos del medio rural, con actividades dirigidas especialmente a la población joven y propuestas destinadas a dar a conocer nuevas oportunidades profesionales vinculadas al sector primario, la producción alimentaria y la gastronomía.