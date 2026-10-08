Desarrollo Rural destinará 204.000 euros para sufragar daños causados por tuberculosis en el ganado vacuno

Archivo - La subvención está dirigida a paliar costes por los daños ocasionados por enfermedades en ganado vacuno. - GOBIERNO DE NAVARRA - Archivo

PAMPLONA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra ha publicado en el Boletín Oficial de Navarra la convocatoria de ayudas para reparar los daños causados por tuberculosis en el ganado vacuno. El departamento destinará un total de 204.000 euros en el marco de las campañas de saneamiento ganadero. La ayuda se podrá solicitar hasta el 2 de noviembre.

La subvención está dirigida a aquellas explotaciones ganaderas registradas en la Comunidad foral que se hayan visto afectadas por medidas sanitarias obligatorias, como pueden ser campañas de saneamiento o acciones de erradicación de enfermedades que hayan derivado en el sacrificio de animales. La cuantía de la ayuda se calculará en función de las pérdidas ocasionadas y en función del tipo de ganado vacuno.

Junto con la solicitud, que se podrá presentar de modo presencial o telemáticamente, se deberá adjuntar la relación de animales que han sido sacrificados obligatoriamente, la relación de animales de reconstitución de raza pura y el compromiso de mantener la actividad en la explotación durante un período mínimo de dos años a partir de la fecha de la concesión de la ayuda, ha informado el Gobierno foral en una nota.