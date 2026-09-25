Desarrollo Rural duplicará las ayudas a algunos barbechos para la recuperación de aves esteparias

Ave en su hábitat - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno de Navarra presentará este año una modificación "sustancial" de las subvenciones agroambientales a los barbechos.

Estas ayudas, para espacios de secano, duplican los montantes existentes para los llamados "secanos intermedios", cultivos que se ubican en Tierra Estella-Lizarra, comarca de Tafalla, la zona norte del Aragón, y el Plano de Bardenas.

Son zonas en las que "todavía hay potencial de mejora del estado de las especies de esteparias", unas aves "bioindicadoras de la buena calidad del ecosistema del que participan". En esos espacios, el importe se elevará de los actuales 213 euros a 483 euros por hectárea y año.

Esta actualización de ayudas se implementará mediante una nueva convocatoria que se incorporará a la próxima Solicitud Única de la PAC: los profesionales del agro interesados podrán pedir esta ayuda a partir del 1 de febrero de 2027.

No obstante, y dado que es momento para la siembra, representantes de las direcciones generales van a mantener estas semanas encuentros informativos con agricultores de cara a las decisiones de manejo de sus explotaciones.

El objetivo es dar preferencia a algunos barbechos dentro de las llamadas 'Áreas críticas para la conservación de la avifauna esteparia', una medida a la que podrían acogerse alrededor de 1.000 hectáreas de terreno.

En el caso de las superficies que puedan optar a las nuevas condiciones, lo previsto es que las ayudas mejoradas se concedan por un periodo de tres años.

Las aves esteparias son "un grupo de fauna de los que más declive han sufrido en las últimas décadas". La biodiversidad asociada a la agricultura ha caído en un 27% en menos de tres décadas, como se ha constatado este mes en el XXVII Congreso Español de Ornitología y VIII Congreso Ibérico de Ornitología.

En concreto, en aves esteparias de Navarra, se aprecia una "disminución crítica" de sisón común, avutarda común y ganga ibérica y un "declive importante" en ejemplares de ganga Ortega.

EL BARBECHO TRADICIONAL COMO "SOLUCIÓN BASADA EN LA NATURALEZA"

Medio Ambiente ha diseñado estas subvenciones dando prioridad a las superficies en las que todavía hay presencia de aves esteparias, como forma de asegurar el mantenimiento o la recuperación del hábitat que necesitan estas especies.

Se trata de aplicar a la tarea de protección y recuperación de especies las llamadas Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), en este caso empleando el fomento del barbecho tradicional como "uso adecuado y sostenible del suelo".

Los compromisos para los agricultores que se acojan a la nueva modalidad son los mismos de las ayudas para el mantenimiento de barbechos ya vigentes: que se trabajen en un sistema de barbecho tradicional (alternancia anual de campo cultivado y no cultivado), que se respete la vegetación en el año de barbecho y que se dejen bandas sin cultivar o zonas de 'no cosechado' en el año de cultivo.

También se establecen previsiones sobre la profundidad al que puede llegar el trabajo mecanizado y se regula lo relativo al empleo de fitosanitarios y quemas.

Se trata de incluir la biodiversidad dentro del modelo de gestión agrícola y el apoyo económico del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente "viene a compensar a los titulares de las explotaciones por la pérdida inicial de producción en los periodos sin cultivo".

Desde los años 90, la Dirección General de Medio Ambiente mantiene un plan de monitorización de aves esteparias, ya que Navarra constituye el límite norte de la distribución de la mayoría de esas especies en la Península Ibérica.

Ese plan lo elabora e implementa el Servicio de Biodiversidad y cuenta con la colaboración de trabajo de campo de Basozainak / Guarderío de Medio Ambiente en las demarcaciones de Tudela, Estella Sur y Tafalla, y de la empresa pública de gestión ambiental Orekan para el análisis de los datos poblacionales, de forma auxiliar a la toma de decisiones por parte de la Dirección General de Medio Ambiente.

No son las únicas aves esteparias en Navarra, pero las más beneficiadas por este sistema de protección por su delicado estado de conservación son la ganga ibérica (Pterocles alchata), el sisón común (Tetrax tetrax) y la avutarda común (Otis tarda) y también la ganga Ortega (Pterocles orientalis).

En conjunto presentan distintos tamaños y costumbres, pero comparten el hecho de que todas construyen sus nidos en el suelo y, tanto las aves como los huevos presentan diseños "de camuflaje" como sistema de protección ante predadores.

Además, la Comunidad foral impulsa en la zona sur de Navarra, apoyos específicos para barbechos de interés para el 'sisón común' y cercados de protección para salvaguardar los nidos de los aguiluchos cenizos en su periodo de cría.