Desarrollo Rural y Medio Ambiente anticipa 63 millones de la PAC a 8.420 profesionales de agricultura y ganadería

PAMPLONA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra comienza a abonar esta misma semana -y desde este pasado viernes- 63,3 millones de euros correspondientes al primer anticipo de la Política Agracia Común (PAC). Esta inyección económica beneficiará directamente a 8.420 profesionales del sector agrícola y ganadero de la Comunidad foral, lo que alcanza a más del 85% de los potenciales beneficiarios.

El pago de este anticipo, enmarcado en el Plan Estratégico de la PAC (PEPAC), se ha elevado hasta el 75% del importe total en lugar del 70% habitual. Este aumento ha sido posible aprovechando una reciente modificación del reglamento europeo para responder al encarecimiento de los fertilizantes y otros insumos agrícolas derivado de la crisis en Oriente Próximo, según ha informado el Gobierno foral.

Además, este año se han incluido prácticamente todas las intervenciones de ayudas directas, destacando como novedad la incorporación de las ayudas asociadas ganaderas, lo que ha supuesto que el pago se ha incrementado en casi 9,3 millones de euros respecto a la cifra abonada el año pasado en estas fechas.

DESGLOSE DE LAS AYUDAS POR SUPERFICIES

Entre las ayudas desacopladas, destacan la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), en base a los derechos asignados a las personas agricultoras, que asciende a 32,47 millones de euros y el pago complementario redistributivo, por un importe de 6,99 millones. Asimismo, hay que mencionar el pago de la ayuda complementaria para jóvenes, destinada a respaldar el relevo generacional, que beneficia a 204 titulares con un importe de 1,44 millones.

Además, 14,77 millones de euros se han destinado a los ecorregímenes, ayudas que incentivan prácticas sostenibles como el pastoreo extensivo, la siega sostenible, la siembra directa o la rotación de cultivos con especies mejorantes. Por su parte, las ayudas asociadas a superficies, donde engloban entre otros a sectores como los cultivos proteicos, el tomate de transformación o el olivar en desventaja, ascienden a un total de 1,18 millones.

HITO EN EL SECTOR GANADERO

El montante global de las ayudas asociadas ganaderas, incluidas por primera vez en este pago, asciende a 6,4 millones de euros. Destacan por importe las ayudas para los ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino de carne (2,44 millones de euros), a los ganaderos extensivos de vacuno de carne (1,71 millones) y a la producción sostenible de leche de vaca (1,66 millones). También se incluyen ayudas a la producción sostenible de leche de oveja y cabra (627.482 euros) y a ganaderos extensivos y semiextensivos de ovino y caprino sin pastos a su disposición y que pastorean superficies de rastrojeras, barbechos y restos hortícolas (9.761 euros).

La Administración foral ha explicado que ha tenido que optimizar sus recursos al máximo, ya que el periodo de adaptación de la Solicitud Única de la PAC finalizó el 15 de septiembre y los resultados de los controles por monitorización no fueron facilitados por el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) hasta el pasado 25 de septiembre.

Con unos plazos tan ajustados, ha añadido el Gobierno, el haber incluido las ayudas asociadas ganaderas "ha supuesto un importante reto organizativo, solo posible gracias al compromiso y dedicación del personal del Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente involucrado en la gestión y pago de estas ayudas". "Siendo plenamente conscientes de la situación que atraviesa el sector, se han extendido las jornadas de trabajo para agilizar los trámites necesarios, buscando favorecer la disponibilidad de liquidez dentro del sector agroganadero navarro", ha expuesto.

Al igual que en campañas pasadas, el pago del saldo del 90% de ayudas directas se realizará a partir del 1 de diciembre.