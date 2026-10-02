Descienden un 38,6% los accidentes de VMP en los 9 primeros meses del año en Pamplona, pero aumentan un 29% los de bicis

Archivo - Imagen de una persona circulando en patinete - AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA - Archivo

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

En los primeros nueve meses del año, Policía Municipal de Pamplona ha registrado 16 accidentes menos de vehículos de movilidad personas (VMP) y bicicletas.

La cifra supone un descenso del 6,64% con respecto al mismo periodo de 2025. Si embargo, los datos "varían considerablemente" al hablar de patinetes y de bicicletas.

En el primero de los casos, el descenso en los accidentes ha sido del 38,6%, pasando de 127 entre enero y septiembre de 2025 a 78 en lo que va de año. En el caso de las bicicletas, en cambio, se ha producido un incremento del 29%, pasando de 114 a 147 accidentes.

Los efectos de esos accidentes se han traducido, en el caso de los patinetes, en 33 heridos leves y 4 graves, entre los 78 accidentes registrados. En el mismo periodo de 2025 hubo 127 accidentes, con 70 personas leves y 8 graves.

Por su parte, de los 147 accidentes con bicicletas implicadas, 65 tuvieron como resultado heridos leves y 8 graves. Son 33 accidentes más que un año antes. Entonces hubo 49 heridos leves y 7 graves.

Además, Policía Municipal de Pamplona ha sancionado, en los nueve primeros meses del año, a un total de 569 personas que circulaban en bicicleta o patinete eléctrico por incumplir las normas de circulación. La cifra supone un incremento del 72% con respecto al mismo periodo de 2025, cuando se sancionaron a 330 personas.

El incremento viene motivado por un incremento en las inspecciones y los cambios normativos, puestos en marcha en el último año. De hecho, el aumento en las sanciones se debe, fundamentalmente, a incumplimientos por parte de conductores de vehículos de movilidad personal (VMP), principalmente patinetes eléctricos.

En este caso, las sanciones han aumentado un 128% con respecto a un año antes, pasando de 137 entre enero y septiembre de 2025 a 313 en este ejercicio.

Este enero entró en vigor el cambio normativo que obliga a las personas conductoras de VMP a suscribir un seguro de responsabilidad civil, a contar con un certificado de circulación, estar inscritos en el Registro de Vehículos de la Dirección General de Tráfico y ostentar una etiqueta identificativa con el número de inscripción asignado o, en su caso, matrícula.

Al margen de estas obligaciones, las inspecciones y controles de Policía Municipal han tenido en cuenta otros aspectos recogidos en las normas de circulación como llevar elementos reflectantes y luces, circular prioritariamente por carriles bici o vías ciclistas, teniendo prohibido circular por aceras y zonas peatonales, y en calzadas de vías de 50 km/h.

La aplicación y control de todas estas medidas, junto al incremento en el uso de estos vehículos de movilidad personal, están detrás de estas cifras, que superan con creces las 38 sanciones emitidas en 2023 y las 69 de 2024.

En lo que se refiere a bicicletas, las sanciones han aumentado de enero a septiembre un 29% con respecto a los primeros nueve meses de 2025, pasando de 193 sanciones entonces a 256 este año. Pese al incremento, la cifra actual es similar a las registradas en 2023 (244) y 2024 (271).

CAMBIOS EN EL REGLAMENTO DE CIRCULACIÓN

Este octubre han entrado en vigor las modificaciones el Reglamento General de Circulación con el objetivo de mejorar protección a usuarios vulnerables de la vía.

Estos cambios afectan a las obligaciones, equipamientos, edades y condiciones de circulación de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP).

Policía Municipal realizará una campaña informativa, durante la primera semana de octubre, para dar a conocer las principales novedades y las acciones denunciables, y a partir del 19 de octubre, se denunciarán todas las acciones que contravengan la Ordenanza.

Policía Municipal de Pamplona realiza mensualmente campañas de control del cumplimiento de la ordenanza de movilidad, atendiendo tanto a usuarios de bicicletas como de patinetes. Las actuaciones las llevan a cabo el grupo de Tráfico, la Brigada de Movilidad y Brigada de Proximidad de Policía Municipal.

Aunque el control se realiza en toda la ciudad, suele prestarse especial atención a aquellas zonas donde se han recibido más quejas de la ciudadanía por el incumplimiento reiterado de la norma.

Las infracciones más habituales son circular sin casco, sin alumbrado, no respetar la prioridad de paso en pasos de peatones o circular sobre la acera.