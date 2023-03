Despedida de los parlamentarios en el último pleno de la Cámara de la legislatura

PAMPLONA, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Navarra ha celebrado este jueves el último pleno de la legislatura, con intervenciones de despedida por parte de algunos parlamentarios, y una foto final de 'familia' de los representantes de los distintos grupos de la Cámara y del Gobierno foral.

El próximo lunes, día 3, la presidenta del Ejecutivo navarro, María Chivite, firmará el decreto foral de disolución del Parlamento y se convocarán las elecciones a la Cámara para el 28 de mayo. Se publicará y entrará en vigor el martes, 4 de abril.

El presidente del Parlamento, Unai Hualde, ha tenido palabras de agradecimiento, a las 15.20 horas y antes de levantar la sesión plenaria, para los trabajadores de la Cámara, los medios de comunicación, al Gobierno y a los parlamentarios. "Ha sido una legislatura complicada, intensa, con una pandemia de por medio, en la que el conjunto del arco parlamentario ha estado a la altura de su responsabilidad".

Ha realizado un balance "muy satisfactorio", con más de 100 leyes aprobadas y un nuevo reglamento de la Cámara. "Ha sido un placer compartir esta legislatura con todos vosotros. Y como navarro, ha sido especial y un honor estar al frente de la principal institución de nuestra Comunidad", ha finalizado diciendo, antes de que el resto de parlamentarios arrancaran en un aplauso final.

La parlamentaria de Navarra Suma María Jesús Valdemoros ha señalado que su intervención en el pleno en el debate sobre el proyecto de ley foral del Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables era la última en esta legislatura y ha aprovechado para saludar a sus padres, que habían acudido a la sesión plenaria. "He intentado tratar de traer a este pleno argumentos, a veces con más o menos vehemencia, siempre desde el corazón y con el respeto a cada uno de ustedes", ha dicho, para añadir que "nos vemos en la cita del 28 de mayo".

Por su parte, el parlamentario Juan Luis Sánchez de Muniáin, de Navarra Suma, ha manifestado que "ha sido un honor participar aquí en estos cuatro años, un honor que se lo debo a mi partido, UPN, al cual pertenezco y en el cual seguiré siempre". "Estoy orgulloso de toda su trayectoria y todo lo que me ha permitido desarrollar en política", ha dicho, para indicar que "ha sido un placer a veces debatir con ustedes y otras veces, un reto". "Que Dios y los votantes repartan suerte, que caiga en este lado del hemiciclo", ha señalado.

La parlamentaria de Navarra Suma Cristina Ibarrola deja el Parlamento para ser la candidata de UPN al Ayuntamiento de Pamplona y se ha despedido con la "satisfacción del deber cumplido". "Me voy satisfecha con los logros conseguidos, muchos tarde y a rebufo", ha dicho, para comentar que "me llevo en el corazón haber conseguido que se aprobara la ley del cribado neonatal ampliado". "Pero voy con pena, por lo que pudo haber sido y no fue", ha dicho, para añadir que "sea lo que sea, no voy a olvidar estos cuatro años intensos".

Otra de las electas que se ha despedido este jueves del Parlamento ha sido la socialista Nuria Medina, quien ha estado ocho años en la Cámara foral, y que se presentará en las próximas elecciones en la lista del PSN al Ayuntamiento de Pamplona. "Ha sido un verdadero placer, un verdadero honor, un verdadero orgullo", ha dicho, y ha expresado también su agradecimiento a María Chivite porque "hace ocho años confiara en mi en esta aventura que nos ha traído a vivir momentos históricos en lo personal y en lo político".

La parlamentaria del PSN Virginia Magdaleno también se ha despedido con su última intervención durante el debate del proyecto de ley de lucha contra el racismo. "Ha sido un honor estar en el Parlamento con todos ustedes. Ha sido un honor estar con el primer Gobierno socialista después de 20 años, una ilusión personal que no pensaba que iba a vivir", ha dicho. Además, ha dado su agradecimiento a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, y al portavoz parlamentario del PSN, Ramón Alzórriz, "por confiar en mi para defender leyes que hacen avanzar tanto en la sociedad".

Desde las filas socialistas, Patricia Fanlo ha señalado que "no podía imaginar que entraría como parlamentaria" en esta legislatura ni que "íbamos a gobernar después de 30 años". Ha deseado "lo mejor" a los representantes de la Cámara y ha señalado que "si vuelvo a ser elegida parlamentaria será una buena señal para Navarra y para el PSN" -ya que ocupa el puesto 13 de la lista socialista al Parlamento-.

La parlamentaria de Geroa Bai Ana Ansa, que ha ocupado un escaño en la Cámara durante este legislatura, ha agradecido "el trabajo que hemos compartido" y ha pedido a aquellos parlamentarios que repitan que "trabajen duramente y tengan buen tino al hacer su trabajo y en las decisiones que tomen" y a los demás, "que les vaya muy bien en su nueva andadura".

Desde las filas de EH Bildu, la parlamentaria Patricia Perales ha señalado que "ha sido un placer estar aquí". "En el plano personal os deseo de corazón lo mejor a todos y a todas, y en el ámbito político le deseo a la bancada de la derecha unos malos resultados, porque se ha demostrado que cuando están en la oposición son más sociales, más ecologistas y más feministas, y creo que les va sentar bien estar en la oposición", ha asegurado.

También se ha despedido el representante de EH Bildu Txomin Domínguez quien ha utilizado un poema de Benedetti para ayudarse a expresar el "agradecimiento y conocimiento" que "he adquirido en estos cuatro años". Unas palabras que terminan diciendo "... y entonces triste el adiós dice que ojalá vuelvas", "o no", ha apostillado el parlamentario.

El portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha dado las "gracias" a los que seguirán y a los que no, "gracias por lo que me habéis enseñado, por el respeto" y ha pedido "perdón" por "si en algún momento se han sentido ofendidos por mis palabras o no he acudido a algunas de las comisiones planteadas".

Finalmente, se ha despedido, después de tres legislaturas en la Cámara, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, quien ha dado también las "gracias" a "todos que hacemos posible que este Parlamento cumpla con su función cada día". "Que les vaya bonito", ha dicho en su última intervención desde la tribuna de oradores del salón de plenos.