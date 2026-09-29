Despliegue policial por la posible presencia de un hombre atrincherado en Pamplona que queda en falsa alarma

Despliegue de la Policía Foral por la posible presencia de un hombre atrincherado en Pamplona que queda en falsa alarma. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Foral ha desplegado este martes un dispositivo por la posible presencia de un hombre armado y atrincherado en una vivienda del Casco Viejo de Pamplona que finalmente se ha comprobado que estaba vacía.

La Policía Foral ha recibido el aviso de Sos Navarra a las 10 horas y ha cortado las calles en torno al cruce de Mercaderes, Estafeta, Curia y Calderería.

Según ha informado la Policía Foral, recursos de la División de Prevención y Atención Ciudadana, del GIE-Grupo de Intervenciones Especiales, del GAT-Grupo de Apoyo Tecnológico y del Equipo de Negociadores se han encargado de las labores de aseguramiento del entorno hasta que se ha comprobado que la vivienda estaba vacía. Tras ello, se ha restablecido la normalidad y el tránsito libre. Se sigue investigando el origen de los hechos.