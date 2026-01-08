Destinados 200.000 euros para fomentar el conocimiento científico, impulsar las vocaciones STEM y difundir la I+D+i

Archivo - Imagen de archivo de un microscopio. - Óscar J.Barroso - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra ha aprobado una nueva convocatoria del programa de fomento de la cultura científica Cosmos 2026 para la subvención de actuaciones encaminadas a impulsar el conocimiento científico entre la sociedad, difundir los resultados de los proyectos de I+D+i realizados en Navarra y fomentar las vocaciones de naturaleza científica.

Dotada con 200.000 euros, el plazo de presentación de solicitudes para esta convocatoria permanece abierto desde el 1 de enero hasta el 2 de marzo.

Podrán optar a una de estas ayudas las entidades acreditadas en el Registro del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) en la tipología de 'entidad singular', con un 80% del presupuesto de la actividad subvencionable; el resto de agentes acreditados en el Registro del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), con un 70%; así como asociaciones o fundaciones sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica, domiciliadas en Navarra e inscritas en el Registro de Asociaciones de Navarra, o en el que reglamentariamente les corresponda, con un 50% de intensidad máxima de la ayuda.

Asimismo, todas ellas podrán recibir un 5% adicional por implementar medidas para facilitar la accesibilidad para personas con discapacidad, indican en un comunicado desde el Ejecutivo foral.

Entre las actuaciones subvencionables están las actividades de fomento de la cultura científica, la comunicación social de la ciencia, la tecnología y la innovación, así como el fomento de las vocaciones STEM, realizadas en Navarra.

En el ámbito de la cultura científica, se incluyen acciones de divulgación y comunicación sobre cualquier temática científica y tecnológica dirigidas a un público no especializado para acercar la ciencia y la tecnología a la sociedad navarra.

En lo referente a la difusión de la I+D+i, se subvencionarán acciones que muestren los avances y resultados logrados gracias a la investigación y el desarrollo en la Comunidad foral.

Por último, la convocatoria también incluye actividades dirigidas al fomento de las vocaciones STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en inglés), incluyendo la promoción de la alfabetización científica entre escolares y jóvenes de etapas no universitarias para despertar su interés por las carreras científico-tecnológicas a través del contacto directo con el método y la práctica investigadora, con especial hincapié en niñas y adolescentes.

Entre los gastos subvencionables, se encuentran los de personal directamente dedicado a la actuación subvencionada; material fungible, suministros y similares directamente relacionados con la actividad; así como colaboraciones externas tales como contratación de ponentes y conferenciantes, edición de materiales gráficos y audiovisuales y consulta y asesoramiento.

En cuanto al periodo de ejecución de las actuaciones subvencionadas, éstas deben desarrollarse entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2026.