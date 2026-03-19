Detenida una mujer de 40 años en Pamplona por un delito contra la salud pública

Material incautado. - POLICÍA MUNICIPAL DE PAMPLONA

PAMPLONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido a una mujer de 40 años acusada de un delito contra la salud púlbica, según ha informado el cuerpo local.

Desde el mes de enero, la Policía Municipal de Pamplona ha recibido varias quejas provenientes del barrio de la Rochapea, por la posible venta de cocaína. Además, la Policía tenía conocimiento de hurtos de cometidos, en las mismas fechas, en supermercados de la zona, que, según ha añadido, podrían terminar en el domicilio de la presunta vendedora de droga.

Tras realizar las investigaciones oportunas, y después de comprobar la veracidad de las denuncias, con autorización judicial, este miércoles, 18 de marzo, se procedió a la entrada y registro del domicilio de la persona investigada, donde se encontró numeroso material de receptación (objetos que podría haber recibido como medio de pago), que fue incautado por los agentes del Grupo de Investigación de la Policía Municipal de Pamplona.

Entre ellos, siete teléfonos móviles, numerosos productos de embutido envasados al vacío, 440 euros en metálico, material para la manipulación de droga y un cuaderno con anotaciones de posibles cobros.

Tanto en la entrada como en el registro participaron el Grupo de Intervenciones Especiales (GIE) y el Grupo de Guías Caninos de Policía Foral, ha añadido la Policía Municipal.