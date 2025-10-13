Detenida una mujer por agredir con un vaso de cristal a un camarero de una discoteca en Villava

PAMPLONA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una mujer ha sido detenida este fin de semana por agredir con un vaso de cristal a un camarero de una discoteca en Villava. La presunta autora de los hechos fue puesta a disposición de la Policía Foral por parte de la Policía Local.

En total, la Policía Foral ha atendido este fin de semana 59 accidentes de tráfico, que se han saldado con doce heridos de distinta consideración y daños materiales en los vehículos y/o vías. Además, ha abierto diligencias a 22 personas por la comisión de distintos delitos.

Según han informado desde el cuerpo policial, en el ámbito de la violencia contra la mujer han sido detenidos 6 varones, mientras que por delitos contra el patrimonio se han practicado cinco detenciones en Pamplona. En un inmueble de la Calle Benjamín de Tudela se produjo el hurto de una batería de silla de ruedas, y gracias a las cámaras de seguridad fueron imputados una mujer y un hombre, tras la correspondiente denuncia interpuesta por la víctima.

En un establecimiento del barrio de Ermitagaña se produjo el hurto de varios productos por valor de 55,60 euros. Sus dos autores, sin domicilio conocido, fueron investigados. Y en el Paseo de Sarasate fue detenido un varón por el hurto de un patinete eléctrico, denunciado dos semanas antes en Policía Foral. Su legítimo propietario lo identificó y solicitó presencia policial, confirmándose la titularidad y procediéndose a su devolución.

Por delitos contra las personas hay tres detenidos tras intervenciones en distintas peleas. En Arre (Ezcabarte) se produjo una pelea grupal que finalizaba con un detenido por agredir y provocar lesiones, en forma de pérdida de pieza dental, al denunciante. Y en Zizur Mayor fue detenido un menor tras un ajuste de cuentas con otro, al que causó lesiones menos graves al empujarle y caer, dislocándose un codo.

Por requisitorias judiciales hay dos detenciones, la primera en Villafranca (señalamiento de juzgado de Huesca para búsqueda, detención y personación de un hombre con 14 antecedentes), y la segunda en el polígono Landazábal de Villava, donde se produjo otra pelea. Uno de los implicados, al ser identificado, fue detenido al presentar una requisitoria para su ingreso en prisión.

Por otros delitos han sido detenidas cuatro personas: dos en Pamplona (maltrato animal y usurpación del estado civil al inscribir un vehículo a nombre del denunciante), otra en Tafalla (delito contra la naturaleza) y la cuarta en Sunbilla por delito contra la salud.

Los agentes también intervinieron en una fiesta 'rave' que desde el sábado se celebraba en los merenderos de Villava, junto al río Arga, en la que llegaron a concentrarse casi doscientas personas. Debido a las quejas ciudadanas y a que carecía de autorización se estableció un despliegue para su disolución con patrullas de seguridad ciudadana de Policía Foral y de las policías locales de Villava y Burlada.

Permanecían unas sesenta personas, que finalmente abandonaron en lugar sin que se produjeran incidentes de orden público. Tres responsables de la concentración fueron identificados para apertura de expediente sancionador.

SEGURIDAD VIAL: 59 ACCIDENTES Y 2 IMPUTACIONES

Durante el fin de semana las patrullas de Policía Foral han atendido 59 accidentes viales, 35 el viernes, 15 el sábado y 9 el domingo. Nueve de los siniestros se saldaron con doce heridos de distinta consideración en Tafalla, Egüés, Alsasua, Guenduláin, Esquíroz, Etxarren, Cascante, Pamplona y Genevilla. 17 de los accidentes consistieron en atropellos a animales (9 jabalíes y 7 corzos, entre otros). Y la vía con mayor siniestralidad ha sido la PA-30 (Ronda de Pamplona), con seis colisiones atendidas.

Además, dos conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico. En Lekunberri (NA-7562) un conductor se negaba a realizar las pruebas de alcoholemia legalmente establecidas y resultó finalmente detenido por la comisión de otros tres delitos (resistencia, desobediencia y atentado). Y en Marcilla un conductor chocó contra un muro en el casco urbano, y ofreció una tasa de alcoholemia de 0,78 mgr/l y positivo en cocaína y anfetamina.