Detenida una mujer por intentar asfixiar a otra en Pamplona

Archivo - Un furgón de la Policía Municipal de Pamplona, en las inmediaciones del Palacio de Justicia. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

La Policía Municipal ha tenido también a varias personas por distintas agresiones en la ciudad durante el fin de semana

PAMPLONA, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido en la madrugada del domingo a una mujer de 31 años por un suceso ocurrido en un domicilio de la Rochapea, donde presuntamente intentó asfixiar a la propietaria de la vivienda tras una discusión y, posteriormente, la amenazó con un cuchillo.

Según ha informado la Policía Municipal, la intervención de dos personas presentes evitó un desenlace aún más grave. La presunta autora de los hechos fue localizada y detenida poco después en las inmediaciones.

Esta ha sido una de las intervenciones que ha realizado el cuerpo policial este fin de semana, en el que se han registrado varias agresiones. Así, en la madrugada del sábado, a las 3.50 horas, dos jóvenes de 19 y 23 años fueron detenidos por un delito de lesiones, por golpear a otro joven a la salida de una discoteca.

A las 6 horas, un varón de 30 años fue detenido en la calle Juan de Labrit por delito de resistencia y desobediencia a la autoridad, tras intentar evitar una intervención policial y emplear fuerza física contra otras personas, siendo necesaria su inmovilización.

A las 16.45 horas del sábado, en el barrio de Etxabakoiz, fue detenido un joven de 19 años por resistencia y desobediencia contra los agentes cuando estos intentaban proteger a otras personas. Durante la intervención, causó daños materiales al romper un cristal de una puerta de acceso a un portal.

A las 5 horas del domingo, cuatro jóvenes de entre 17 y 18 años fueron detenidos por un robo con violencia en la plaza de Merindades. Tras asaltar a un joven en una parada de autobús, le sustrajeron la cartera y un anillo, mordiéndole incluso el dedo para quitárselo. Los cuatro autores fueron localizados y detenidos cerca de la plaza de los Fueros.

La tarde del domingo, a las 16.10 horas, un varón de 31 años fue detenido en el Paseo de Sarasate tras ser identificado en una pelea entre varios jóvenes. Sobre él pesaban dos órdenes judiciales, una de búsqueda y detención, y otra por quebrantamiento de una orden de alejamiento respecto a un establecimiento de la zona.