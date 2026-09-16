Detenida en Pamplona tras publicar en su estado de WhatsApp fotos de joyas que presuntamente había hurtado

Archivo - Detalle de archivo de un vehículo de Policía Nacional - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Navarra detuvo el 11 de septiembre en Pamplona a una mujer como presunta autora de un delito de hurto, después de que publicase en su estado de WhatsApp varias fotos en las que exhibía las joyas sustraídas.

Desde el cuerpo policial han explicado que la víctima del robo había interpuesto una denuncia a mediados de julio ante la Oficina de Atención al Ciudadano de la Jefatura Superior de Navarra.

Según relataba, en el mes de marzo se había percatado de que le faltaban dos anillos valorados en 919 euros, los cuales había dejado encima de una cómoda del recibidor de su domicilio. La mujer no observó "ningún signo de forzamiento de su piso" y no encontraba dichas joyas "en ningún otro lugar de la casa".

Según la víctima, el mismo día en que le desaparecieron las joyas, una hora antes de darse cuenta de la ausencia de las mismas, una mujer había acudido a realizarle un servicio de estética en su domicilio.

Posteriormente, la perjudicada observó varias imágenes de la denunciada publicadas en sus estados de WhatsApp "en los que portaba en su mano un anillo exactamente igual al que le había desaparecido" a la víctima el día descrito.

Desde la Brigada Provincial de Policía Judicial de Navarra se realizaron las investigaciones oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la identificación de la presunta autora del delito de hurto, para proceder a su posterior detención.