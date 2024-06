Detenidas dos personas por estafas relacionadas con alquileres vacacionales de pisos para San Fermín

La Policía Nacional ha esclarecido hasta el momento tres denuncias con el mismo procedimiento



PAMPLONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Navarra han detenido a dos personas, un hombre y una mujer, como presuntos autores de varios delitos de estafa relacionados con el alquiler fraudulento de pisos vacacionales para las fiestas de San Fermín.

Según han informado desde la Policía Nacional, las víctimas, tras interesarse por alquileres en una plataforma de anuncios, efectuaban un primer pago como concepto de fianza por un apartamento ficticio o que ya se encontraba arrendado.

Se han esclarecido tres denuncias de perjudicados residentes en diferentes ciudades de la geografía española. La investigación arrancó en julio de 2023, cuando un ciudadano procedente de Madrid interpuso una denuncia en la Jefatura Superior de Navarra por una estafa sucedida tras contactar con un varón mediante una aplicación para alquilar una vivienda vacacional en Pamplona durante tres días de las fiestas de San Fermín por 800 euros.

Después del primer contacto, las comunicaciones prosiguieron vía mensajería instantánea, solicitándole el arrendador dos transferencias de 500 euros en total en concepto de fianza. La víctima llegó a recibir un contrato de arrendamiento, pero días antes de comenzar su estancia el supuesto propietario le comunicó que no podía alquilarle el piso, "cortando toda comunicación sin devolver el importe de la fianza".

En la investigación, los agentes localizaron dos denuncias más, interpuestas en Valladolid y Madrid, en las que las víctimas relataban el mismo procedimiento. Habían contactado con la misma persona, obtenido el mismo resultado: la cancelación de la reserva sin devolución de la fianza y sin posibilidad de contacto con el arrendador.

Por todo ello se procedió a la detención de dos personas como presuntas autoras de un delito de estafa, aunque la investigación continúa abierta y no se descarta la existencia de más víctimas o denuncias.

CONSEJOS PARA EVITAR ESTAFAS VACACIONALES

Desde la Policía Nacional recomiendan no hacer clic en "enlaces que no esperas", tercer cuidado con las ofertas "sospechosamente baratas o los depósitos altos", utilizar los seguros y políticas de reembolso de las plataformas especializadas y no salir de la plataforma para reservar, pagar y comunicar.

También aconsejan emplear una contraseña diferente para cada cuenta y habilitar la autenticación de dos factores, así como no reenviar fotografías del Documento Nacional de Identidad para evitar que puedan utilizarse para suplantar la identidad en el futuro.