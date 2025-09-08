Detenido en Caparroso por tentativa de homicidio tras intentar clavar un cuchillo de cocina a otro varón

PAMPLONA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un varón al que se le imputa un homicidio doloso en grado de tentativa ha sido detenido este fin de semana en la Plaza de España de Caparroso, tras intentar clavar un cuchillo de cocina en el vientre a un hombre que le reprochó haber arrojado una botella contra su mujer.

En concreto, según han indicado desde la Policía Foral, durante las vaquillas, una persona arrojó una botella que impactó contra una mujer. Cuando el marido de la víctima le reprochó su actitud al autor de los hechos, éste le acometió con un cuchillo de cocina hacia el vientre con intención de clavárselo. Fue retenido por policías fuera de servicio hasta su detención y trasladado a la comisaría de Tafalla para continuar con las diligencias.

En total, la Policía Foral ha abierto diligencias este fin de semana a 30 personas por la comisión de distintos delitos y ha atendido 44 accidentes de tráfico que dejan diez heridos.

Por delitos contra las personas han sido detenidas cinco personas. En la terraza de un bar de Sarriguren se produjo una pelea entre dos parejas, y fue detenido un varón acusado de lesiones en una mano cometidas con un destornillador en el transcurso de la trifulca.

En Mutilva se imputa a un trabajador amenazas graves cometidas sobre el responsable de un establecimiento, que denunció los hechos y solicitó una medida de alejamiento. En la comisaría de Estella han sido citados dos varones por denuncias cruzadas para imputación por lesiones tras una pelea ocurrida en fiestas de Ayegui, en la que se emplearon botellas de cristal rotas que implicaron fractura dental, de los huesos propios de la nariz, y cortes superficiales que precisaron puntos de sutura y hematomas.

Por delitos contra el patrimonio hay tres detenciones, dos en Artica y una en Pamplona. Por delitos con mujeres como víctimas hay otros tres varones detenidos en otras tantas localidades. Por delitos contra la salud, al estar implicados en tráfico de drogas, hay tres detenciones en Alsasua, Villava y Pamplona.

Por requisitorias judiciales se han practicado dos detenciones en Villafranca (identificado un varón sobre la que pesaba una orden para ingresar en prisión emitida por un juzgado penal de Pamplona) y Tudela (mujer desorientada en unas huertas que al ser identificada se confirmó que tenía una requisitoria de un juzgado tudelano pendiente para ir a la cárcel).

Y por otros delitos han sido detenidas cuatro personas: dos en Tudela (por daños, a instancias de policía local, y delito contra la intimidad), uno en Villava (por atentado a policía local) y el cuarto en Milagro (tenencia dinámica de cuchillo en vía pública, resistencia y desobediencia a los agentes actuantes).

SEGURIDAD VIAL: 10 IMPUTACIONES Y 44 ACCIDENTES

Diez conductores han sido citados para juicio rápido por delitos de tráfico. Cuatro por alcoholemias de tasa penal en Huarte (Avda. Ugarrandía, 0,70 mgr/l), Berriozar (C/Kaleberri, 0,69), Pamplona (carretera Sarriguren, 0,76) y Tafalla (salida de vía en el Salobral, mientras aprendía a conducir y tras ofrecer 0,64 y positivo en drogas; acompañante imputado como cooperador necesario). Y cinco por retiradas judiciales o carencias de permisos en Mutilva, Tafalla, Beriáin, Tudela y Urroz (control de radar en la NA-150, con limitación a 90 km/h y detectado a 150, sin carné de conducir).

Desde el viernes por la tarde se han atendido 44 accidentes viales (13 el viernes, 20 el sábado y 11 el domingo), que dejan diez heridos de distinta consideración tras siniestros en Mutilva, Tudela, Caparroso, Larrasoaña (3), Marcilla, Oricáin y Puente la Reina/Gares. La vía con mayor número de accidentes fue la A-15 (Autovía de Leizarán), con tres siniestros atendidos.