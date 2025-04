Detenido por circular en dirección contraria por la autopista con un coche robado

PAMPLONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona detuvo la madrugada del lunes al martes a un hombre de 27 años tras intentar escapar de la policía y circular en dirección contraria por la autopista, entre Imárcoain y Noáin.

Se le acusa de conducción homicida, conducción bajo los efectos del alcohol, atentado, resistencia, hurto de uso de vehículo y daños tras intentar escapar de la policía y circular en dirección contraria por la autopista, entre Imárcoain y Noáin. Finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial. Se decretó su puesta en libertad a la espera de ser juzgado.

Sobre las 5.30 horas de la madrugada del lunes al martes, una patrulla de la Policía Municipal detectó un vehículo circulaba por la plaza de los Fueros, desde la avenida de Zaragoza, en dirección salida ciudad, sin respetar la señalización. El vehículo continuó su marcha con una conducción irregular, motivo por el cual los policías procedieron a realizar indicaciones para que detuviese su marcha. El conductor hizo caso omiso y se dio a la fuga tras acelerar su marcha y pasarse varios semáforos en rojo, informan desde este cuerpo policial.

El vehículo continuó en dirección a Zaragoza, superando los 150 km/h, según el velocímetro del vehículo policial, hasta llegar a las barreras del peaje de Imárcoain. En este punto, hizo un cambio de sentido brusco y reinició la conducción en sentido contrario, continuando a gran velocidad y poniendo en grave peligro la vida e integridad física de quienes circulaban por la autopista.

La Policía Municipal comunicó la situación tanto a Policía Foral como a Guardia Civil para organizar un dispositivo de seguridad conjunto.

Policía Municipal de Pamplona cortó el tráfico a la entrada de la autopista e intentó interceptar el vehículo, utilizando señalización luminosa y sonora, así como tiras de púas, con las que llegó a reventar una rueda. A pesar de ello, el vehículo siguió circulando en dirección contraria entrando a la localidad de Noáin e incluso colisionando con un vehículo policial y con elementos de la vía.

Ya en Noáin, el conductor abandonó el vehículo e intentó huir, escondiéndose entre los coches estacionados en el lugar. El conductor fue retenido y en su captura se apreciaron signos de influencia del alcohol.

Trasladado a dependencias policiales, el conductor, un hombre de 27 años, fue sometido a las pruebas de alcohol y drogas, arrojando un resultado positivo de 0,66 miligramos de alcohol por litro de aire espirado y dando negativo en drogas. El detenido no aportó el permiso de conducir y manifestó que no tenía ningún permiso. El vehículo que conducía no era suyo sino que había sido hurtado del barrio de la Rochapea.

A pesar del riesgo de la situación, no hubo que lamentar daños personales, aunque sí daños materiales en vehículos y elementos de mobiliario urbano.