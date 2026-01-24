Detenido por estafar a ciudadanos extranjeros para que lograran el empadronamiento en Tudela

Archivo - Detalle del vehículo de la Policía Nacional. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la comisaría de Tudela de la Policía Nacional han desarrollado una investigación que ha culminado con la detención reciente de un individuo al que se le imputan los delitos de falsedad documental y favorecimiento de la inmigración irregular.

Semanas atrás, la Policía Local de Tudela, en el transcurso de las comprobaciones que efectúan en materia de empadronamientos, detectó indicios de irregularidades en los registros correspondientes al padrón de un inmueble. Tras poner estos elementos en conocimiento de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la Comisaría de Tudela, agentes de la Policía Nacional de esta dependencia iniciaron una investigación que permitió acreditar la existencia de una serie de empadronamientos irregulares, práctica generalmente orientada a facilitar la permanencia en España de ciudadanos en situación administrativa irregular.

Además, se puedo determinar que el empadronamiento fraudulento de estos ciudadanos extranjeros se hacía a iniciativa de un individuo que, aprovechándose de su situación se vulnerabilidad, les solicitaba dinero para realizar el trámite, explican desde la Policía Nacional.

Según las investigaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional, el detenido habría empadronado a más de una treintena de personas en un único domicilio alquilado de la localidad de Tudela y habría estado percibiendo aproximadamente unos quinientos euros por cada empadronamiento.

La colaboración policial en Tudela entre Policía Nacional y Policía Local ha permitido así desarticular un fraude cuya finalidad es favorecer la inmigración irregular. Las diligencias instruidas han sido remitidas a la autoridad judicial competente, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que pudieran derivarse en materia de extranjería.