Detenido un hombre de 31 años en Pamplona tras amenazar y causar lesiones superficiales con un objeto punzante

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Municipal de Pamplona ha detenido desde el pasado jueves a seis personas en la capital navarra, entre ellos a un hombre de 31 años acusado por un presunto delito de amenazas y lesiones.

Según ha informado el cuerpo local, el pasado jueves día 14, sobre las 22.15 horas en el barrio de San Juan, el hombre fue arrestado tras amenazar con un objeto punzante a las personas convivientes y realizarles lesiones superficiales.

También el jueves un hombre de 20 años fue acusado de un presunto delito de robo con violencia e intimidación. Los hechos tuvieron lugar el 2 de agosto y ese día fue detenida la otra persona implicada.

Además, un hombre de 39 años fue detenido en la madrugada del viernes por malos tratos en el ámbito familiar tras golpear a su pareja en la vía pública. También el viernes, fue arretado un hombre de 61 años por un presunto delito de quebrantamiento de medida cautelar por acercarse al domicilio de su expareja y aporrear la puerta.

Por último, un hombre de 48 años fue detenido la madrugada del sábado en Milagrosa por un presunto delito de maltrato en el ámbito familiar tras amenazar de muerte a su pareja, y otro hombre de 27 años fue detenido en Iturrama por existir contra él una orden de búsqueda, detención y personación, dictada por el Juzgado de lo Penal número 5 de Pamplona.

MÁS DE 400 ACTUACIONES

La Policía Municipal de Pamplona ha llevado a cabo desde el pasado jueves hasta la madrugada de este lunes 406 intervenciones de todo tipo en la ciudad, en la mayoría de los casos, por problemas de convivencia y ruidos en la vía pública.

De esas más de 400 intervenciones, 63 fueron por molestias o ruidos, en su mayoría procedentes de la vía pública, perturbando el descanso de la vecindad. Las altas temperaturas de estos días, ha expuesto la Policía Municipal, han provocado conflictos entre quienes salían en horas nocturnas con ganas de refrescarse y quienes necesitaban descansar y lo hacían con las ventanas abiertas por esa misma razón del calor.

Otras 24 intervenciones tuvieron que ver con ayuda a personas que se encontraban en necesidad y, en numerosas ocasiones, con colaboración con los equipos sanitarios, destacando el auxilio a varias personas de edad avanzada afectadas por las altas temperaturas. Otras 35 intervenciones tuvieron origen en problemas de convivencia, provenientes en su mayoría de situaciones familiares complejas o de relaciones personales.

DIECINUEVE ACCIDENTES Y UNA PERSONA HERIDA LEVE

En lo que respecta a la seguridad vial en la ciudad, el fin de semana se ha saldado con 19 accidentes de tráfico atendidos por la Policía Municipal, con un balance de una persona herida leve y daños materiales en varios de los vehículos implicados. En tres de los accidentes, estuvieron presentes el alcohol y las drogas.

Uno de ellos tuvo lugar el jueves a las 9 horas con una persona detenida por conducción temeraria y conducir bajo la influencia de sustancias estupefacientes. El segundo, también el jueves a las 15.10 horas, se produjo en la calle Sadar con un accidente en el que estuvo implicada una persona que arrojó una tasa de 0,83. El tercer accidente ocurrió este domingo a las 0.45 horas y la persona implicada está investigada por conducir bajo la influencia del alcohol tras salirse de la vía en la calle Esquíroz y chocar contra tres vallas, 2 árboles y un vehículo estacionado.

En total, ocho personas han sido denunciadas por diversos hechos delictivos o incumplimientos administrativos. Cinco de esas ocho personas han sido denunciadas por conducir con una tasa de alcohol superior al máximo legal permitido o por haber ingerido drogas; tres de ellas son ciclistas. Otras tres personas están siendo investigadas un delito contra la seguridad vial, ha añadido la Policía Municipal.