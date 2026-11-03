Detenido un hombre de 33 años como presunto autor de un delito de violencia de género en Tudela

PAMPLONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha sido detenido este fin de semana en Tudela como presunto autor de un delito de violencia de género y lesiones hacia su pareja, una mujer de 41 años.

Según han informado desde la Policía Local de Tudela, a las 15.30 horas del sábado se recibió la llamada de dos testigos que manifestaron haber presenciado una discusión entre un hombre y una mujer en la plaza Constitución. Según relataron, el varón había abofeteado e insultado a la mujer, y había huido posteriormente al ser recriminado por uno de los testigos. A la llegada de los agentes se identificó a la víctima, una mujer de 41 años con lesiones en la cara, que narra episodios violentos continuados por parte de su pareja, un varón de 33 años.

Tras informar de su descripción y filiación, el hombre pudo ser localizado por otra patrulla. Fue detenido por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar por violencia de género y lesiones, siendo trasladado a calabozos de Policía Foral. La mujer fue acompañada a urgencias para la cura de sus heridas y posteriormente interpuso una denuncia.

Por otro lado, el viernes a las 1 horas se identificó en las inmediaciones del Paseo del Queiles a dos mujeres que se encontraban amenazadas e insultadas por la expareja de ambas, un varón de 26 años. Las jóvenes informaron de que "es recurrente que las insulte cuando las ve", aunque no han sido agredidas. Informaron de que es posible que denuncien y como se encuentra "plenamente identificado", se queda a la espera de denuncia y ambas abandonaron el lugar de forma separada.

Tres horas más tarde se atendió otra pelea entre una pareja, requeridos por un varón de 61 años que informaba de que tiene discusiones continuadas con su pareja, de 31 años, y que "no puede más", queriendo finalizar la relación y que abandone el domicilio. Ninguno quiso denunciar hechos concretos ni existen lesiones, pero la mujer abandonó la vivienda voluntariamente.

El 1 de noviembre, sobre las 21.30 horas, se recibió la llamada de un testigo que informaba de una discusión entre una pareja hombre-mujer de 34 y 42 años, respectivamente, en un local de ocio del casco viejo. A la llegada de los agentes, ambas partes negaron la pelea y no quisieron denunciarse.

Ambos se encontraban bajo los efectos del alcohol, "no pudiendo identificar plenamente al varón", el cual fue trasladado a la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía dado que no portaba documentación. Posteriormente observó en las cámaras "algún empujón entre ambos", por lo que se dio traslado de lo acontecido por su posible persecución penal.

El viernes a las 14.45 horas, en calle Gardachales, se detuvo a un varón de 38 años como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad. Los hechos se produjeron cuando varios clientes de una cafetería informaron de que el identificado se encontraba "violento" en el interior del local, increpando a las camareras.

Los agentes comprobaron que el varón se encontraba "bastante agresivo, sin atender a razones", y golpeó "en un descuido a una agente de policía contra su pecho", por lo que fue detenido y trasladado a calabozos de Policía Foral.

El sábado a las 3.35 horas, en la zona de ocio del casco viejo, se detuvo a un varón de 26 años como presunto autor de un delito de desobediencia, amenazas y atentado a agentes de la autoridad. Los hechos se produjeron cuando las patrullas del turno de noche acudieron a una llamada por una pelea de dos mujeres en el exterior de un local.

Una de las agentes de servicio, que circulaba en el patrulla, intentó estacionar su turismo en las proximidades, mientras el resto de agentes bajaron del turismo a atender la incidencia. En ese momento, un joven abrió la puerta del patrulla y la agente le indicó que la cerrara, "teniendo que volver a repetirlo hasta en cinco ocasiones", haciendo el joven "caso omiso".

Una vez controlada la otra pelea, y al ir a identificar a esta persona, "arremetió contra la agente de forma agresiva con amenazas graves", y pese a ser sujetado por algunos amigos, llegó a agredir a la agente. Al proceder a su detención, continuó "amenazando a otro agente de la autoridad y a su entorno familiar", "no cesando en su actitud" hasta su ingreso en calabozos de Policía Foral.

El sábado a la 19 horas se produjo un robo con violencia en un supermercado de Paseo de los poetas. Los hechos se produjeron cuando un varón de 29 años intentaba hurtar productos que ascendían a 30 euros, sin ser abonados en caja.

La trabajadora le emplazó a que sacase los productos que llevaba entre sus ropas, dejándolo retenido hasta la llegada de las patrullas. En ese momento, "empujó a los trabajadoras y emprendió su huida", aunque fue interceptado por Policía Local, que lo detuvo y trasladó a calabozos de Policía Foral.

El lunes sobre las 12.45 horas se detuvo a dos varones de 24 y 27 años por presuntos delitos de desobediencia, resistencia y atentado contra agente de la autoridad, ambos sin domicilio conocido y trasladados a calabozos de Policía Foral.

Los hechos se produjeron una hora antes, cuando el propietario de un restaurante del casco viejo solicitó ayuda policial por un hurto cometido en su local, ya que un joven se había llevado un iPad de la empresa. A través de sus cámaras del comercio y las de la ciudad, se pudo obtener un fotograma del presunto autor.

Una hora más tarde, los agentes localizaron a un varón en plaza de los Fueros que podía coincidir con la descripción y vestimenta del autor del hurto. Tras solicitar los agentes su documentación para realizar las comprobaciones, golpeó a uno de los agentes y salió huyendo a la carrera por Paseo del Queiles, y tras este los agentes.

En su huida tiró "algún objeto a unos arbustos" y, pese a indicarle que parase, no lo hizo, y tuvo que ser reducido por el agente, cayendo ambos al suelo. El joven se resistió a la detención y golpeó al agente, cuando llegaron en apoyo otras patrullas y fue detenido.

Finalizado el caso y acudiendo a los arbustos para localizar los posibles objetos tirados en la huida, se observó que dos personas mayores "estaban siendo amenazadas por otro varón que pretendía quitarles los objetos que ellos mismos habían recuperado intentando ayudar a la Policía, al haber sido testigos de la persecución".

Al ir a identificar a este segundo joven, también "se resiste y desobedece gravemente", siendo finalmente detenido. Se recuperaron los objetos, que resultaron ser 30 pastillas que el propio autor "reconoce utilizar para su venta y que se comprueba no tiene recetadas", por lo que se trasladan a Policía Foral mediante cadena de custodia. El agente lesionado acudió al servicio de urgencias para expedición de parte médico, pudiendo continuar con el servicio asignado.

También se auxilió en una vivienda de calle Eza a un varón de 38 años que presuntamente se había quedado dormido mientras se encontraba fumando y bajo los efectos del alcohol. La circunstancia hizo que comenzase a quemarse el colchón, por lo que el hombre inhaló humo y tuvo que ser rescatado por bomberos y trasladado en ambulancia. Los bomberos ventilaron y los agentes regularon el tráfico hasta la completa finalización del incendio, produciéndose un corte de tráfico completo en Pablo Sarasate.