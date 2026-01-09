Detenido un hombre de 84 años tras apuñalar en el abdomen a una mujer en Pamplona

Momento del traslado del detenido a dependencias de la Policía Foral. - POLICÍA FORAL

PAMPLONA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un policía foral fuera de servicio ha reducido y detenido este viernes a un hombre de 84 años tras asestar una puñalada en el abdomen a una mujer de mediana edad en la calle Joaquín Beunza, en el barrio pamplonés de la Rochapea.

La mujer ha resultado herida de diversa consideración y ha sido trasladada al Hospital Universitario de Navarra, informan desde la Policía Foral.

La rápida intervención de agentes la Policía Nacional, que han apoyado al agente autonómico, ha logrado la detención del agresor que ha sido trasladado a dependencias de la Policia Foral.

Han intervenido patrullas de Policía Foral de Seguridad Ciudadana y patrullas de la Policía Nacional